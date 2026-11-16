겨울숲을 바라보며 완전히 벗어버린 이 스산한 그러나 느닷없이 죄를 얻어 우리를 아름답게 하는 겨울의 한순간을 들판에서 만난다. 누구나 함부로 벗어버릴 수 있는 것은 아니다. 더욱 누구나 함부로 완전히 벗어버릴 수 없는 이 처참한 선택을 겨울숲을 바라보며, 벗어버린 나무들을 보며, 나는 이곳에서 인간이기 때문에 한 벌의 죄를 더 얻는다. 한 벌의 죄를 더 겹쳐 입고 겨울의 들판에 선 나는 종일 죄, 죄, 죄 하며 내리는 눈보라 속에 놓인다.

겨울 초입 스산한 곳곳에 잎을 벗어버린 나무들이 길게 늘어서 있다. 어제는 종일 비가 왔고, 그러므로 오늘은 한층 더 벗어버린 나무들이다. 자신을 감싸던 겹겹의 것들을 약속처럼 내려놓은 채 한 계절을 통과해 가는 나무와 함께 시인은 돌연 ‘죄’를 이야기한다. 나무의 죄란 무엇인지. 벌거벗는 일, 그 “처참한 선택”이 죄라면, 나무의 죄는 어째서 우리를 아름답게 하는지. 아무래도 우리 인간이 쉽사리 흉내 낼 수 없는 죄인 까닭일까.

벗어버린 나무들을 바라보면서 그저 “한 벌의 죄를 더 겹쳐” 입는 것이 어쩔 수 없는 우리의 생리일지 모르겠다. 나무가 아닌 인간의 죄. 아무것도 벗지 못한다는 것. 끝내 버릴 수도, 자유로울 수도 없다는 것. 그렇다 해도 겨울 들판에 서서 죄를 되뇌는 존재 또한 인간임을…. 자신의 잘못이며 허물을 안다는 것. 참담한 심정으로 죄의 눈보라 속에 서서 거듭 헤아린다는 것. 당장은 무엇 하나 벗어던지지 못한다 해도.

박소란 시인

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