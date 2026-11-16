10여년 만에 다시 찾은 런던은 아파 보였다. 트래펄가 광장에 면한 호텔은 빙 둘러 자리 잡은 노숙인들에게 포위당한 듯했다. 우리로 치면 광화문 광장쯤 되는, 내 기억 속 근사한 런던의 표상이던 곳이다. 남녀를 가리지 않고 여닫이문에 걸리지 않을 빈틈이면 침낭을 깔고 몸을 뉘었다. 커다란 개를 온기 삼아 끌어안고 잠든 이들도 보였다.



한때 세계를 호령하던 영국에서 상상하기 힘든 일들이 벌어지고 있다. 올해 초 발표된 조지프 라운트리 재단(JRF)의 보고서(UK Poverty 2026)에 따르면 영국의 식량 불안 인구는 750만명으로, 2년 새 60%나 급증했다. 전체 인구의 11%에 달하는 규모다. 더 뼈아픈 대목은 어린아이들의 현실이다. 영국 푸드 파운데이션의 6월 조사에서는 아동 220만명이 식량 불안 가구에서 생활하는 것으로 나타났다. 집 없는 아이들도 늘고 있다. 영국 정부 통계에 따르면 3월 말 기준 잉글랜드에서 임시 숙소에 거주하는 아동은 17만7530명으로 집계 이래 최대치를 기록했다. 분주한 소호 거리, 콘크리트 방호벽 옆면에는 바닥에 누워 하늘을 향해 손을 뻗은 아이가 그려져 있었다. 아동 노숙의 비극을 고발하는 뱅크시의 작품이다.

김동기 강원대 초빙교수·전 KBS PD

영국을 덮친 민생 위기에는 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴)의 그림자가 짙다. 유럽연합(EU) 탈퇴라는 정치적 결단은 투자 위축, 고물가, 사회 균열이라는 연쇄 파장을 낳았다. 현재 영국 사회에는 브렉시트를 후회한다는 ‘브레그렛(Bregret)’의 목소리가 끊이지 않는다. 브렉시트 투표 10년을 맞은 올해 9월 여론조사에서는 EU 재가입 찬성 응답이 49%로, 반대(28.5%)를 크게 앞질렀다. 급기야 스코틀랜드와 웨일스, 북아일랜드의 주요 정당 지도부가 영국 이탈을 추진하는 공동 양해각서(MOU)에 서명하며, 연합왕국(United Kingdom)의 결속마저 흔들리고 있다.



그렇다고 브렉시트와 무관한 유럽 대륙의 상황이 녹록한 것도 아니다. 프랑스에서는 쥐와 곰팡이가 들끓는 교실에서 시작된 고등학생들의 분노가 시민들의 대규모 시위로 확산했고 방화와 약탈로 번졌다. 복면을 쓴 무리가 상점과 관공서를 습격하고 역사적 건물에 불을 질렀다. 불길은 국경을 넘어 유럽 전역으로 번지고 있다. 스페인에서는 치솟는 주거비에 분노한 노동자들이 14년 만에 전국 총파업에 나섰다. 이탈리아 로마와 토리노에서 시위대와 경찰이 충돌했고, 벨기에와 포르투갈, 그리스, 독일, 네덜란드의 거리에도 분노한 시민들이 쏟아져 나왔다.



이 요란한 진통의 기저에는 바닥난 재정과 무너진 공공서비스라는 공통의 병폐가 있다. 10월28일 스페인에서 발생한 고속열차 추돌사고 역시 이와 무관하지 않다. 69명의 목숨을 앗아간 참사는 1960년대에 개발된 노후 제어시스템의 고장에서 시작됐다. 연초 같은 노선에서 46명이 숨지는 대형 사고가 발생했음에도 안전망을 방치한 결과다.



북유럽의 모범생이던 스웨덴은 또 어떠한가. 최근 10여년 사이 총기와 폭탄이 난무하는 갱단 범죄로 몸살을 앓고 있다. 경찰 추산 6만7000여명이 조직범죄에 직간접으로 연루돼 있다고 한다. 무엇보다 섬뜩한 것은 형사 처벌을 피하는 15세 미만 아이들을 폭탄 투척과 청부 살인에 끌어들였다는 점이다. 조직원 상당수는 이민자 밀집 지역에서 자란 2세대다. 통합의 실패와 경제적 소외가 맞물리며, 관용과 다문화주의를 자부하던 북유럽 복지 모델도 속절없이 흔들리고 있다.



1955년 프랑스 인류학자 레비스트로스는 ‘슬픈 열대’에서 서구 문명이 비서구 사회를 파괴하고 ‘야만’으로 규정해 온 시선을 되물었다. 당시 심판의 자리에 있던 것은 유럽이었다. 70여년이 흐른 지금, 문명의 심판관을 자처하던 대륙은 불타는 상점과 배곯는 아이들을 마주하고 있다. 전후 유럽이 공들여 쌓아 올린 복지와 신뢰, 치안이 한꺼번에 깨져 나가는, 유럽의 슬픈 민낯이다.



휘청이는 유럽의 모습 아래 달린 한 댓글이 눈에 밟힌다. “부자는 망해도 3대는 간다. 그런데 3대가 지났다.” 긴 가난을 딛고 고도성장의 달콤한 결실을 맛보고 있는 우리에게는 먼 나라 이야기처럼 보일지도 모르겠다. 그러나 과연 그럴까. 유럽을 덮친 성장 정체와 균열의 징후는 이미 우리 발밑에도 드리워져 있다. 지금 한국의 청년 세대는 부모 세대보다 가난한 첫 세대다. 치솟는 주거비와 정체된 소득의 괴리, 선심성 복지와 방치된 사회 갈등은 더 이상 유럽만의 문제가 아니다. 최근 여론조사에서 한국에서도 대규모 분노 시위가 불붙을 수 있다는 응답이 10명 중 6명에 달했다. 20대 62.6%, 30대 73.3%가 그렇다고 답했다. 불씨는 이미 우리 안에서도 타닥거리고 있다.



트래펄가 광장 인근 골목에는 오스카 와일드의 조각상이 있다. 특이하게도 직사각형으로 낮고 평평하다. 그 차가운 돌 위에 한 노숙인이 웅크린 채 잠들어 있었다. 와일드의 동화 ‘행복한 왕자’의 슬픔이 현실로 걸어 나온 듯했다. 몸에 박힌 보석을 모두 내어주고 초라하게 버려진 왕자의 동상, 그 곁에서 얼어 죽은 제비. 어느 새벽, 지친 노숙인을 품은 와일드의 조각상은 유럽의 스산한 현실을 그대로 비춘다. 제국주의와 산업화의 풍요로 빛났던 유럽이 스스로 만든 모순에 갇혀 있다. 남의 이야기로만 지나칠 수 없는 이 잿빛 풍경 앞에서, 우리는 무엇을 준비할 것인가.

김동기 강원대 초빙교수·전 KBS PD

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