예술가에게 레지던시란 단순한 체류를 넘어 창작의 궤도를 틀어주는 중요한 공간이다. 낯선 환경에 일정 기간 머물며 익숙한 일상과 분리되는 여정은 누군가에게는 새로운 도약의 발판이 되고, 누군가에게는 특정 장소가 투영된 결과물을 낳는 실험실이 되기도 한다.



박희정 매니저는 2012년 국립현대미술관 창동레지던시에 코디네이터로 입사해 2015년부터 매니저로 근무하고 있다. 서로 다른 배경의 작가들이 한 공간에서 만나 만들어내는 뜻밖의 가능성에 매료된 것을 시작으로, 현재 레지던시 프로그램의 기획과 운영, 입주 작가 선발 및 관리, 국내외 기관과의 협력 프로그램 등을 담당하고 있다.

2025 상반기 오픈스튜디오 전경. 창동레지던시 제공

◆사람으로부터 시작되는 교류의 장



2002년 설립 이래 수많은 국내외 작가가 거쳐 간 국립현대미술관 창동레지던시는 국립미술관이 직접 운영한다는 점에서 특별한 위치를 점한다. 전 세계적으로 보아도 국립미술관에서 운영하는 레지던시는 흔치 않다. 안정적인 제도적 기반 위에서, 창동레지던시는 작가들에게 단순히 ‘공간’을 내어주는 것을 넘어 보이지 않는 ‘시간’까지 지원하는 든든한 조력자로 자리매김해 왔다.



그러나 국립미술관 소속의 레지던시로서 진정한 장점은 하드웨어보다 소프트웨어에 있다. 입주 심사 단계부터 체류 기간 내내 작가들은 미술관 학예 인력과 자연스럽게 교류하며 깊이 있는 담론을 나눈다. 실제로 창동·고양레지던시 출신 작가들은 ‘젊은 모색’이나 ‘올해의 작가상’과 같은 미술관의 주요 전시와 프로그램에 꾸준히 참여하며 미술계에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

창동레지던시 전경

창동레지던시는 매년 국내작가 세 명이 1년을, 해외 작가 및 연구자 10여명이 3∼4개월을 머물다 간다. 해외 작가의 비중이 큰 만큼, 창동레지던시는 국제적인 문화 교류의 거점으로도 기능한다. 2016년부터는 서유럽과 아시아에 편중되었던 해외 작가 비율을 개선하고자, 한국과 상대적으로 교류가 적었던 남미, 중동, 아프리카, 동유럽권의 작가들을 초청하는 국제교류 프로그램을 운영하고 있다.



이러한 문화 교류의 확장 속에서 박 매니저가 주목하는 핵심은 ‘모든 교류의 출발점은 결국 사람’이라는 사실이다. 창동이라는 작고 밀도 높은 공간에서 작가들이 나누는 호흡과 연대는, 수년 뒤 전시나 국제기관 간의 협력 사업으로 구체화되며 지속 가능한 국제적 네트워크의 단단한 시발점이 된다.



◆개입과 물러섬의 미학



창동레지던시는 매년 상하반기 오픈스튜디오와 입주작가 전시를 통해 체류 기간의 성과를 공유한다. 이 역동적인 현장의 중심에서, 레지던시 매니저의 역량은 작가에게 무엇을 더 채워줄 것인가가 아니라, 언제 개입하고 언제 한 걸음 물러서야 하는가를 다루는 미세한 감각에서 갈린다. 작가가 필요로 하는 물리적 조건과 인적 네트워크는 적극적으로 연결해 주되, 창작의 방향성에 대해서는 서로 질문하고 고민하며 새로운 가능성을 찾아가는 것이다.



박 매니저는 돌이켜보면 과거에는 ‘작가에게 무엇을 해줄 것인가’에 몰두했지만, 이제는 ‘언제 개입하고 언제 한 걸음 물러서야 하는가’를 아는 것이 더 중요하다는 사실을 깨달았다고 한다. 누군가에게는 활발한 네트워킹이, 누군가에게는 철저한 고립과 사유의 시간이 필요하듯 작가 고유의 템포를 존중하는 것이다.



“성과를 서둘러 만들어내기보다, 때로는 결과로 드러나지 않는 시간까지도 작업의 과정으로 존중하고 함께 지켜볼 수 있어야 합니다. 결국 작가의 과정을 믿고, 그 과정을 함께 즐길 수 있는 자세가 레지던시 매니저에게 필요한 태도라고 생각합니다.”



오늘날 미술계가 가시적인 성과와 신속한 생산성을 요구할 때, 레지던시는 ‘당장 결과로 증명되지 않는 모색과 방황의 시간’을 보호하는 안전망에 가깝다. 작가 스스로 가능성을 찾도록 돕는 섬세한 조력자가 되는 일은 단순한 행정적 지원을 넘어 작가의 창작 과정과 자율성을 존중하는 실천이다.

‘분실된 그림들’ 전시 전경(창동레지던시, 2022)

◆떠난 뒤에도 이어지는 것들



낯선 장소에서 마주한 경험으로부터 촉발된 생각의 파편들은 당장 하나의 완성된 작업으로 귀결되기보다, 오랜 시간에 걸쳐 작품으로 발아하는 경우가 많다. 창동레지던시가 입주 기간에 촉발된 사유가 휘발되지 않도록 출판물 제작이나 후속 전시 등 다각적으로 사후 지원을 이어가고 있는 이유다.



2018년 입주했던 나이지리아 출신 작가 카로 악포키에르(Karo Akpokiere)의 ‘분실된 그림들(Lost Drawings)’ 프로젝트는 이러한 사후 지원의 가치를 증명하는 대표적 사례다. 한국에 도착한 첫날 지갑을 잃어버린 개인적 사건에서 출발하여, 작가는 2년여간 경찰청 유실물 종합관리시스템 웹사이트에 올라오는 분실물들을 붓펜으로 드로잉해 신문 형태의 인쇄물로 엮어냈다. 2022년, 이 작업을 한국에서 선보이게 되었을 때 작가는 창동레지던시 전시실이 선거 기간 투표소로 쓰인다는 장소성에 주목했다. 그래서 선거 벽보처럼 드로잉을 설치하고 벼룩시장 신문 크기로 인쇄물을 제작해, 투표소를 방문한 일반 시민들이 자유롭게 가져갈 수 있도록 했다. 또, 국립현대미술관 서울의 미술책방과 더북소사이어티 등에도 배포해, 더 많은 사람이 작업에 접근할 수 있도록 했다. 지극히 사적인 경험이 공공의 장소성과 만나 보편적 공감대로 확장된 이 프로젝트는, 레지던시에서의 경험이 단발성으로 끝나지 않고 긴 호흡을 거쳐 진화할 수 있음을 입증한다.



◆만남과 배웅의 여정



작가들이 일정 기간 머물다 떠나는 모습을 오랜 시간 지켜본 박 매니저는 레지던시에서의 퇴실은 ‘일시적 머묾의 종료’일 뿐, ‘완전한 이별’이 아니라는 점을 깨달았다고 한다.



“독일 아카데미 슐로스 솔리튀드(Akademie Schloss Solitude)의 전 디렉터 장바티스트 졸리(Jean-Baptiste Joly)는 언젠가 ‘레지던시의 끝은 끝이 아니라 시작’이라고 말한 바 있습니다. 레지던시에서의 경험은 입주 기간 완결되는 것이 아니라, 작가가 떠난 이후 각자의 작업과 삶 속에서 다시 이어질 수 있습니다.”



떠나간 이들이 남긴 사유의 파동은 남은 이에게도 새로운 동력이 된다. 지금까지 200명이 넘는 국내외 작가와 연구자를 만났지만, 박 매니저는 작가들을 통해 계속해서 새로운 시선을 마주할 수 있다는 점이 이 일을 아직 하게 하는 이유라고 말한다. 작가 개개인의 고유한 예술 세계를 만나고, 그들의 작업이 성숙해 가는 과정을 지켜보는 일. 끊임없이 새로운 시작의 궤도를 열어주는 공간에서, 그는 오늘도 만남과 배웅의 여정을 담담히 이어가고 있다.



신리사 미술사·학고재 기획팀장

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