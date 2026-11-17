젠슨 황은 엔비디아 창업 초기 시절이던 1990년대 중반 파산 위기에 몰렸다. 당시 성능이 좋은 게임용 그래픽처리장치(GPU) 제품을 내놓았지만 고가인 데다 호환성도 떨어졌다. 일본 게임업체 세가와 맺은 납품계약도 무산될 위기에 처했다. 황은 세가를 찾아가 “남은 개발비 500만달러를 주면 지분으로 전환하겠다”고 간곡히 요청했다. 엔비디아는 이 투자로 위기