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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (11월 17일)
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해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-11-17 09:00
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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (11월 17일)
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 위기의 순환금융
젠슨 황은 엔비디아 창업 초기 시절이던 1990년대 중반 파산 위기에 몰렸다. 당시 성능이 좋은 게임용 그래픽처리장치(GPU) 제품을 내놓았지만 고가인 데다 호환성도 떨어졌다. 일본 게임업체 세가와 맺은 납품계약도 무산될 위기에 처했다. 황은 세가를 찾아가 “남은 개발비 500만달러를 주면 지분으로 전환하겠다”고 간곡히 요청했다. 엔비디아는 이 투자로 위기
[김환기칼럼] 오기 리더십으로 성공한 통치자 있나
1961년 쿠바 피그스만 침공 실패는 존 F 케네디 전 미국 대통령의 최대 흑역사다. 피델 카스트로 정권 전복을 위해 쿠바 망명자 부대 1500여명을 상륙시켰으나 쿠바군의 반격으로 참패했다. 반카스트로 세력이 호응해 봉기할 것이라는 중앙정보국(CIA)의 낙관론을 믿은 게 패착이었다. 미국인 조종사 4명을 포함해 118명이 숨지고 1100여명이 포로로 잡혔다
[기자가만난세상] 권력·수사기관이 지켜야 할 거리
16일 김지용 중대범죄수사청장이 취임 한 달을 맞았다. 72년 만에 우리나라 형사사법 시스템의 대대적인 변화가 이뤄지는 가운데, 수사기관장의 국무회의 배석을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 그동안 검찰총장은 수사기관의 독립성과 정치적 중립성을 훼손할 수 있다는 이유로 국무회의에 참석하지 않았다. 그러나 검찰의 직접수사 기능을 넘겨받은 중수청의 수장인 김 청장
[박현모의 한국인 탈무드] 드라마 문무와 김유신의 리더십
지난주 경주를 다녀왔다. 교촌마을 인근의 김유신 생가터에서 출발해 원효대사와 요석공주의 사랑 이야기가 깃든 월정교를 지나, 신라의 궁성이었던 월성까지 한나절 동안 여유롭게 걸었다. 걷는 내내 머릿속을 떠나지 않는 질문이 있었다. ‘어떻게 한반도 동남쪽 변방의 신라가 강성한 고구려와 풍요로운 백제를 제치고 삼국통일의 주역이 될 수 있었을까?’ 김유신 생가터
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