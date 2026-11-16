고개를 숙였지만 날은 더 벼려져 [오늘의 정치 B컷]

세상 모든 것들엔 표정이 있다. 의도하든 의도치 않든 표정 또한 드러나게 마련이다. 권력을 잡고 유지하기 위한 모든 행위라고 거창하게 의미를 부여할 필요는 없지만 정치(政治)의 모든 상황엔 표정들이 있다. 이미 엎질러진 정치의 단편에서 한 장면을 고른다. 솔직히 A컷은 아니다. 단편을 대표할 수 없는 B컷의 짤막한 이야기를 해본다.

16일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에 참석한 김민석 대표와 최민희 최고위원. 허정호 선임기자

사과는 끝났지만 회의는 끝나지 않았다. 16일 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의. 자리에서 일어나 허리를 숙였던 최민희 최고위원은 다시 앉아 두 손을 모은 채 눈을 감았다. 의사봉 하나를 사이에 둔 옆자리의 김민석 대표는 원고에서 눈을 떼지 않았다. 두 사람 뒤로는 '더 살피겠습니다'라는 문구가 걸려 있었다.

이날 최 최고위원은 "제 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령께 누를 끼쳤다"며 "당원들과 지지자들께도 상심을 끼쳐 드렸다. 다시 한번 깊이 사과드린다"고 말했다. 그는 "검찰 개혁 마무리 과정에서 당원들 사이에서 불거진 갈등을 해소하고 대화하는 자리였는데 본래 의도와 다르게 전달됐다"며 "김 대표가 결정한, 제 책임을 묻는 절차에도 성실히 임하겠다"고 했다.

사과 끝에는 뼈가 있었다. 최 최고위원은 "반분신(반명·분열주의·신천지) 비밀 연합에 대해서도 진상규명, 재발방지 대책 마련으로 확실히 마무리하고, 통합과 단결의 길로 나갈 것을 요청드린다"며 김 대표를 겨냥했다. 이어진 회의에서는 최 최고위원의 징계 문제를 두고 친명(친이재명)계 당권파와 친청(친정청래)계 최고위원들의 발언이 번갈아 오갔다.

최 최고위원은 지난달 지역구 비공개 간담회에서 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다", "하야하는 쪽으로 잘 해보자는 입장이었다"고 말했다는 보도로 논란을 빚었다. 청와대는 사실무근이라며 유감을 표했고, 최 최고위원은 페이스북 등을 통해 "대통령께서는 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시키셨다"며 "제가 헷갈린 점이 있었다"고 해명했다. 김 대표는 12일 윤리 감찰을 지시했고, 사흘 만인 15일 감찰 결과를 보고받은 뒤 사건을 중앙당 윤리심판원에 이첩하도록 했다. 최 최고위원은 최근 지역구 당원 등이 참여한 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란이 되기도 했다.

김 대표는 최고위원들의 발언이 모두 끝난 뒤 "모든 절차는 당헌·당규에 따라 엄정하고 독립적으로 이루어질 것"이라고 말했다. 그는 "정치 문제와 별개로 이루어지는 윤리 문제에 대한 당의 판단이 이뤄질 것"이라며 "이 과정과 결과에 대해 당의 모든 성원이 존중해 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

고개는 숙였지만 서로를 향한 날은 더 벼려진 회의였다. 두 사람 머리 위에 걸린 '더 살피겠습니다' 위로 '국민의 뜻, 국민의 삶'이란 글이 더 있다. 국민을 살피겠다는 다짐은 서로를 살피는 데서부터 시작되는 것 아닐까.

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