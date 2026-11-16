이승협 경기북부경찰청장 “안전한 수능 위해 경찰 역량 집중”

경기북부경찰청이 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 안전한 수능 시행을 위한 지원 태세를 점검했다.

이승협 청장은 17일 경기 파주교육지원청을 방문해 △수능 문·답지 이송 및 보관소 합동 경비 △시험장 주변 질서유지 및 소음관리 △수험생 이동 편의를 위한 특별 교통관리 △시험장 내·외 돌발상황 발생 시 신속 대응체계 등 분야별 경비·안전 지원 대책을 중점적으로 점검했다.

이승협 청장은 17일 경기 파주교육지원청을 방문해 2027학년도 대학수학능력시험이 안전하게 치러질 수 있도록 분야별 대책을 중점적으로 점검했다. 경기북부경찰청 제공

특히 경찰은 시험 전 문·답지 보관소에 경찰력을 배치해 24시간 철저한 경비 태세를 유지하고, 시험 당일에는 각 시험장 정문 배치 및 112 연계순찰을 강화해 돌발 상황에 즉각 대응할 방침이다.

시험장 주변 소음 관리도 병행한다. 공사 현장에는 소음이 큰 작업의 일시 중단을 요청하고 주변 도로의 소음 유발 요인은 사전에 점검해 관계기관과 소음 최소화 방안을 협의할 계획이다.

도 이 청장은 이날 고양시 내유동 소재 경찰특공대와 파주경찰서·교하파출소를 차례로 찾아 수능 기간 중 발생할 수 있는 테러·이상동기범죄 등 고위험 우발상황에 대비한 현장 대응태세를 점검했다.

이승협 청장은 “수능은 수험생과 학부모 모두에게 매우 중요한 국가적 행사인만큼 유관기관 간 유기적인 협력이 중요하다”며 “경찰의 모든 경비·교통 역량을 집중해 수험생들이 안심하고 시험을 치룰 수 있도록 빈틈없이 지원하겠다”고 말했다.

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