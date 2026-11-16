“신음소리 하나도 놓치지 않았다”… 119 끈질긴 위치추적으로 화재 속 시민 구조

한마디 말도 없이 희미한 신음소리만 들리던 119 신고전화에서 위급상황을 직감한 소방 상황실 대원의 기지와 끈질긴 위치추적이 화재 현장에 갇힌 시민의 소중한 생명을 구했다.

부산소방재난본부는 16일 오전 5시11분쯤 접수된 신고전화에서 신음소리만 들리자 위급상황으로 판단한 119종합상황실 수보요원(신고전화를 받아 접수하는 대원)과 현장대원들의 신속한 공조로 신고자를 구조했다고 밝혔다.

부산소방재난본부 119종합상황실

당시 상황근무자 주상현 소방장은 신고자가 말을 하지 못하는 상황에서도 통화를 유지하며 휴대전화 위치추적에 나섰다. 처음 확인된 위치정보는 오차 범위가 10~100m인 와이파이(Wi-Fi) 기반 정보였으나, 정확한 위치를 파악하기 위해 추적을 이어간 끝에 오차 범위가 5~50m인 GPS 위치정보를 추가로 확보했다.

주 소방장은 이를 토대로 동래소방서 연산1선 구급대를 출동시키고 경찰에도 공동대응을 요청했다. 현장으로 향하던 구급대는 도착 직전 건물에서 흰 연기가 피어오르는 것을 발견해 상황실에 알렸고, 상황실은 연산 펌프차를 추가 출동시켰다.

구급대원들은 펌프차가 도착하기 전까지 차량에 비치된 소화기로 초기진화에 나서 불길 확산을 막았고, 이후 펌프차가 화재를 완전히 진압하면서 오전 5시41분쯤 상황이 마무리됐다.

처음 불이 발생한 것으로 추정되는 간이 창고. 부산소방재난본부 제공

신고자는 건물 1층 식당 내실에서 발견됐고, 불은 내실 옆 간이창고 부근에서 시작된 것으로 추정된다. 신고자는 연기를 흡입해 의식이 저하된 상태로 병원으로 이송됐으나, 지금은 의식이 명료하고 의사소통도 가능한 상태로 회복한 것으로 전해졌다.

부산 동래소방서는 정확한 화재 원인 파악을 위해 17일 관계기관과 합동감식을 진행할 예정이다.

이진호 부산소방재난본부장은 “119상황실은 시민의 신고를 가장 먼저 접하는 재난 대응의 출발점”이라며 “앞으로 신고자의 작은 목소리와 신호 하나까지 놓치지 않는 전문적인 상황 판단으로 현장 대응의 골든타임을 지켜나가겠다”고 말했다.

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