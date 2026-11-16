수능 앞두고 ‘독감’ 확산세…수험생 건강관리 ‘비상’

2027학년도 대학수학능력시험(이하 수능)을 사흘 앞둔 가운데 인플루엔자(독감)가 유행하면서 수험생들의 건강관리에 비상이 걸렸다.

독감 의심환자가 3주 연속 증가하는 가운데 방역당국은 수험생들에게 손 씻기 등 개인위생 수칙을 철저히 지키고 필요시 마스크를 착용해달라고 당부했다.

평년보다 두 달 이상 일찍 독감 유행이 시작된 지난 21일, 소아·청소년 등 학령기 아동을 중심으로 환자가 급증하면서 병원 대기실이 북적이고 있다. 뉴시스

16일 질병관리청에 따르면 올해 45주차(11월 1∼7일) 표본감시 중인 의원급 의료기관의 독감 의사환자 분율은 외래환자 1000명당 28.9명으로 집계됐다.

독감 의사환자는 38도 이상의 발열과 함께 기침 또는 인후통 증상을 보이는 환자를 말한다.

독감 의사환자 분율은 42주차 17.7명에서 43주차 19.2명으로 증가세로 돌아선 뒤 44주차 22.8명, 45주차 28.9명으로 3주 연속 상승했다.

연령별로는 7∼12세 환자가 외래환자 1000명당 73.5명으로 가장 많았고, 13∼18세가 52.2명으로 뒤를 이었다.

특히 청소년층에서도 독감 의심환자가 적지 않은 만큼 수능을 앞둔 수험생들의 감염 예방에 주의가 요구된다.

질병청은 올해 독감 유행이 이르게 시작돼 장기간 지속할 수 있는 만큼 아직 백신을 접종하지 않은 14세 이하 어린이와 65세 이상 어르신 등은 지금이라도 예방접종을 받을 것을 권고했다.

올해 이미 독감에 걸렸더라도 다른 유형의 독감 바이러스에 새롭게 감염될 수 있어 백신 접종이 필요하다는 게 질병청의 설명이다.

지난 13일 기준 독감 백신 접종률은 65세 이상 어르신이 73.7%, 14세 이하 어린이가 58.5%로 집계됐다.

수험생들에게는 고사장 입실 전이나 쉬는 시간에 손을 자주 씻고 필요시 마스크를 착용하는 등 개인위생 수칙을 지켜달라고 당부했다.

질병청 관계자는 “고사장 입실 전이나 쉬는 시간에 손 씻기를 자주 해주는 게 좋다”며 “본인에게 증상이 없더라도 마스크를 착용하면 다른 사람에게 독감 등 감염병을 전파하는 것을 막는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.

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