기숙사. 사진=게티이미지뱅크

서울 소재 대학의 기숙사 수용률이 13.1%로 전국에서 가장 낮은 것으로 나타났다. 재학생 100명 가운데 기숙사에 들어갈 수 있는 학생이 13명 남짓이라는 얘기다.

그사이 서울 주요 대학가 원룸의 월세와 관리비를 합친 주거비는 한 달 70만9000원까지 올랐다. 기숙사 밖으로 밀려난 대학생들의 주거비 부담이 그만큼 커지고 있는 것으로, 수도권에 살지 않는 한 비싼 월세에 부모들 부담이 커진다.

16일 교육부와 한국교육개발원이 지난 15일 발간한 ‘데이터로 읽는 우리 교육’ 제18호에 따르면 올해 서울권 대학의 기숙사 수용률은 13.1%로 전국 평균(20.2%)보다 7.1%포인트 낮았다.

수용률은 재학생 수 대비 기숙사 수용 가능 인원의 비율로, 올해 4월1일 기준인데, 경기·인천은 17.5%, 지방권은 24.4%로 훨씬 높다. 지방권과 서울권의 격차는 11.3%포인트에 달한다.

◆ 기숙사 늘렸는데도 서울은 최하위

서울권 대학들이 기숙사를 늘리지 않은 것은 아니다. 서울권 기숙사 수용인원은 2010년 3만6115명에서 올해 6만932명으로 68.7% 늘었고, 같은 기간 수용률도 8.0%에서 13.1%로 올랐다.

하지만 수용률은 2020년과 2022년 13.5%에서 멈춘 뒤 2024년 13.3%, 올해 13.1%로 조금씩 내려앉았다. 서울·경기·인천에 전체 대학 재학생의 44.9%가 몰려 있지만 이들 지역의 기숙사 수용인원은 전국의 33.6%에 그친다.

보고서는 높은 땅값과 부지 부족, 인근 주민 민원 등으로 서울·수도권에서는 개별 대학이 기숙사를 짓기 어렵다고 짚었다.

전국 흐름도 다르지 않다. 전국 대학 기숙사 수용률은 2022년 21.9%로 정점을 찍은 뒤 4년 연속 떨어져 올해 20.2%가 됐다.

이 기간 재학생은 191만7143명에서 198만6263명으로 늘었지만 수용인원은 42만579명에서 40만2095명으로 줄었다.

외국인 유학생 증가 등으로 재학생이 늘어난 반면 기존 3·4인실을 1·2인실로 바꾸는 대학이 늘면서 수용인원이 감소했다는 게 보고서의 분석이다.

◆ ‘제2의 등록금’ 된 원룸 주거비

기숙사 밖 사정은 더 빠듯해졌다. 부동산 정보 플랫폼 다방이 2학기 개강을 앞두고 서울 주요 10개 대학 인근 원룸(보증금 1000만원·전용면적 33㎡ 이하)을 분석한 결과, 올해 7월 평균 월세는 62만5000원으로 1년 전(58만1000원)보다 4만4000원 올랐다.

평균 관리비도 7만5000원에서 8만4000원으로 뛰었다. 월세와 관리비를 합친 한 달 주거비는 70만9000원으로 1년 새 5만3000원 늘었다.

보고서는 “매달 고정적으로 지출해야 하는 주거비는 대학생들에게 사실상의 ‘제2의 등록금’으로 다가오고 있다”고 짚었다.

주거비를 마련하려고 학기 중 장시간 아르바이트에 나서거나, 비용을 아끼려고 먼 거리 통학이나 반지하·옥탑방·고시원을 택하는 학생도 있다는 것이다.

◆ 원룸 절반 값 행복기숙사, 어디서 찾나

정부는 공공기금으로 짓는 행복기숙사로 이 부담을 덜고 있다. 올해 서울 행복기숙사의 월평균 기숙사비(보증금 제외)는 사립형 28만7800원, 연합형 33만4400원으로 서울 대학가 원룸 주거비의 절반 이하다.

사립형은 사립대 부지에 지어 그 대학 학생이 쓰고, 연합형은 국·공유지 등에 지어 여러 대학 학생이 함께 쓴다.

교육부 산하 한국사학진흥재단은 2012년부터 사학진흥기금 1조4328억원을 지원해 77개 사업을 추진했다. 사업별 협약 기준 수용 규모는 5만2220명이다. 이 가운데 에듀21(대환대출)을 뺀 서울 지역 누적 지원은 15개 사업, 7243명 규모다.

기초생활수급자·차상위계층 등 저소득층과 장애학생, 한부모가정 자녀 등 사회적 배려 대상자에게는 우선 입주 자격을 준다. 이들의 입주 비율은 2021년 21.4%에서 지난해 37.3%로 높아졌다.

내년에는 수도권에 행복기숙사가 잇따라 문을 연다. 사립형으로 인하대(1810명)·아주대(990명)가, 연합형으로 서울과기대(1020명)·인천대(816명)가 개관을 앞두고 있다.

보고서를 쓴 이현민 한국사학진흥재단 학생주거지원부장과 성열환 재정통계분석부장은 “서울권 기숙사 수용률 13%라는 숫자가 보여 주듯 갈 길은 아직 멀다”며 유휴 국·공유지와 지방자치단체의 참여, 기존 건물을 활용하는 기숙사형 청년주택처럼 부지의 한계를 넘는 공급 방식이 더해져야 한다고 제언했다.

한편 한국사학진흥재단은 흩어져 있던 대학 기숙사와 행복기숙사 정보를 한데 모은 모바일 앱 ‘긱사’를 운영하고 있다. 지역명이나 대학명을 입력하면 해당 대학 기숙사와 주변 공공기숙사를 함께 찾을 수 있고, 호실 유형별 월평균 기숙사비도 확인할 수 있다. 앱은 구글 플레이스토어에서 무료로 내려받을 수 있다.

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