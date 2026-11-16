운전대도 페달도 없다…테슬라, 자율주행차 '사이버캡' 일반 판매

12일 경기도 안성시 스타필드 안성에서 관람객들이 국내에 처음 공개된 테슬라의 '사이버캡'을 살펴보고 있다. 사이버캡은 테슬라에서 출시한 운전대와 페달이 없는 2인승 자율주행 택시(로보택시) 전용 차량이다. 안성=연합뉴스

테슬라의 운전대와 페달이 없는 자율주행차 ‘사이버캡’이 일반 소비자 판매에 들어갔다.

차량공유 서비스로 운영해 온 무인 로보택시를 개인이 소유할 수 있도록 판매 범위를 확대한 것이다.

15일(현지시간) IT매체 마셔블과 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 테슬라는 지난 13일부터 일부 고객을 대상으로 사이버캡 사전 주문을 받고 있다.

사이버캡은 테슬라가 지난 9월 공개한 미래형 로보택시다. 운전대와 페달을 없애고 인공지능(AI) 기반 자율주행 기술로 운행하도록 설계된 것이 특징이다. 운전자가 직접 차량을 조작하지 않고도 이동할 수 있다는 점에서 기존 자동차와 차별화된다.

판매 가격은 대당 2만9990달러(약 4300만원)다. 차량 구매 비용과 별도로 매달 299달러(약 43만원)의 자율주행 구독료도 내야 한다. 예상 인도 시점은 다음 달이다.

다만 개인 소유가 가능해졌다고 해서 운행 지역에 제한이 없는 것은 아니다.

현재 테슬라의 로보택시가 인간의 감독 없이 운행할 수 있는 지역은 미국 텍사스주 오스틴·댈러스·포트워스·휴스턴·샌안토니오와 플로리다주 마이애미·올랜도·탬파 등 8개 도시로 한정돼 있다.

이에 따라 차량을 구매하더라도 실제 자율주행 기능을 활용할 수 있는 지역에는 제약이 따를 수 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 향후 서비스 지역 확대와 구독료 인하 가능성을 내비쳤다.

머스크는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 규제당국의 승인을 받으면 미국 전역에서 운행할 수 있다고 밝혔다.

그는 현재 월 299달러인 구독료에 대해서는 “너무 비싸다”고 평가하며, 테슬라의 다른 모델에 적용되는 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 구독료와 같은 월 115달러 수준으로 낮아져야 한다고 언급했다.

사이버캡의 개인 판매는 테슬라가 로보택시 사업을 차량공유 서비스에서 개인용 자율주행차 시장으로 확대하려는 시도로 풀이된다.

다만 본격적인 보급을 위해서는 운행 가능 지역을 넓히고 자율주행 서비스의 접근성과 가격 경쟁력을 확보하는 것이 과제로 남을 전망이다.

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