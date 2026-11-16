‘짤짤이’ 판돈 3800원 시비에 폭행…경찰에도 욕설한 50대 실형 [사건수첩]

손에 숨긴 동전 개수를 맞추는 이른바 ‘짤짤이’란 노름을 하던 중 판돈 시비에 무차별적 폭력으로 상대에게 뇌 손상을 입힌 50대 남성이 실형을 선고받았다. 그는 신고를 받고 출동해 현행범으로 체포된 뒤에도 경찰관에 욕설하며 밀치고 목을 조르기도 했다.

인천지방법원.연합뉴스

인천지법 형사6단독 유승원 판사는 상해와 공무집행방해 혐의로 기소된 A(55)씨에게 징역 5년을 선고했다고 16일 밝혔다. A씨는 지난 7월 8일 오후 1시20분쯤 인천시 제물포구에서 짤짤이를 하다가 B(67)씨의 머리와 복부를 10분간 150여 차례 때려 중상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.

B씨는 외상성 경막하 출혈 등의 뇌 손상으로 인지 능력이 매우 떨어지는 상태가 됐다. 사건 당일 A씨는 동전 2개에 3800원을 건 B씨가 3개가 나왔는데도 500원만 건넸다는 이유로 범행한 것으로 조사됐다. 당시 경찰에 “피투성이가 된 사람을 계속 발로 차는데 사람이 죽을 것 같다”는 신고가 접수됐다.

유 판사는 “피고인은 여러 차례 폭력 범죄로 처벌받은 전력이 있는 데다 범행 수법이 잔혹했다”고 설명했다. 이어 “인지 능력에 문제가 없던 것으로 보이는 피해자가 범행으로 정상적인 생활이 불가능한 상태가 된 것으로 보이는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.

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