가수 던의 집 벽에 걸린 공작선(왼쪽)과 공작선을 제작하는 서천부채장 모습. 유튜브 채널 ‘던워리비햇님’ 캡처·국가유산청 제공

“부채장 선생님이 현실적으로 생활이 안 되니 고민이 많으셨어요. 유튜브 (소개) 후 전통 관련 전시에서 만난 사위분이 눈물을 흘리며 절을 해주시는데 온몸에 소름이 돋으면서 ‘이게 내 직업의 쓰임새일까’라는 생각이 들었어요.”

가수 던(DAWN)이 무형유산 공작선을 소개하며 찾는 이가 없던 전통 공방에 내후년까지 주문을 안기는 기적을 쏘아올렸다. 하지만 여든을 넘긴 장인이 “정신이 온전할 때 기술을 물려줘야 한다”며 애를 태우는 사이 유일한 후계자는 열악한 처우 탓에 본업을 포기하지 못하고 있다. 반짝 특수로도 막지 못한 K-무형유산 전승 단절의 현주소다.

던이 서천부채장의 사위로부터 절을 받은 일화를 전하며 “이게 내 직업의 쓰임새일까”라고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘오오스튜디오’ 캡처

◆보유자·전승교육사 없는 종목 수십개…평균 연령 76세 고령화

17일 국가유산청에 따르면 국내에는 국가무형유산 164개, 시·도 무형유산 646개가 지정돼 있다. 무형유산은 ‘보유자-전승교육사-이수자-전수자’로 이어지는 전승체계를 두고 있다.

그러나 허리는 끊어지기 직전이다. 지난달 기준 ‘국가무형유산 현황’을 보면 53개의 전통기술(공예·미술·건축) 분야 중 절반에 가까운 25개 종목에 전승교육사가 부재했다. 한산모시짜기·금속활자장 등 보유자가 1명뿐인 종목도 28개다.

나주의샛골나이·바디장·배첩장은 보유자마저 없다. 특히 베틀의 바디를 만드는 바디장은 2006년 보유자가 별세한 뒤 20년째 보유자가 없는 상태로, 나주의샛골나이·백동연죽장·악기장(편종·편경 제작)과 함께 ‘국가긴급보호무형유산’으로 지정됐다.

3년마다 재선정되는 ‘전승취약종목’은 2014년 38개 종목에서 2023년 25개 종목으로 줄어들었으나, 지난 12일 전통예능분야에서 10개 종목이 새롭게 선정돼 후대 양성에 경고등이 켜졌다.

장인들의 고령화도 심각하다. 국가무형유산 보유자의 평균 연령은 약 76세에 이르며 최고령은 97세다. 최근에는 유기장·평택농악·종묘제례·사직대제 등에서 건강 악화로 전수교육과 활동이 어려워져 명예보유자로 물러나는 사례가 잇따르고 있다.

지난달 8일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 문화체육관광위원회의 국가유산청 등에 대한 국정감사에서 더불어민주당 정준호 의원이 제시한 자료 화면. 유튜브채널 ‘NATV 국회방송’ 캡처

◆젊은 전승자 유입에도…최저임금 밑도는 지원금에 ‘생계 막막’

무형유산의 미래가 어둡기만 한 것은 아니다. 지난 6월 옹기장(방춘웅·이학수)과 화각장(한기덕)의 새 보유자가 인정된 데 이어, 10월에는 석장과 매듭장에서 각 2명씩 새 보유자가 인정예고됐다. 2021년 20대 나이로 단청장 이수자가 된 안유진씨, 5대째 나주 쪽염색을 잇는 정찬희 이수자(34) 등 젊은 전승자들도 등장하고 있다.

다만 무형유산 보유자의 생계는 여전히 해결해야 할 문제다. 국가무형유산 지원금은 월 보유자 200만원, 전승교육사 90만원 수준이다. 던이 찾은 서천부채장 같은 시·도 무형유산의 경우 보유자 지원금이 월 100만원에서 최대 168만5000원(충남 월 140만원)에 그친다. 올해 최저임금(주 40시간·월 209시간 기준 약 215만원)에도 못 미치는 금액이다.

국가무형유산 전승취약종목의 경우 보유자·전승교육사를 비롯해 이수자에게도 연 1회 추가지원금이 지급되나 실효성이 떨어진다는 지적이 나온다. 지난달 국회 문화체육관광위원회의 국가유산청 등에 대한 국정감사에서 더불어민주당 정준호 의원은 “보유자 1인당 연 471만원 한도의 추가 지원금이 있지만 지난해 집행률이 48%에 그쳤다”며 “정산을 받아야 하는 방식 탓에 신청을 안 하시는 것 같다”고 짚었다.

◆“후계자 양성이 가장 큰 걱정”…현장의 바람과 한계

던의 영상 공개 이후 충남 서천군에 위치한 이광구 서천부채장의 공방에는 모처럼 활기가 돌고 있다. 배우자 유진순씨는 세계일보와의 통화에서 “덕분에 주문이 밀려 지금은 새 주문을 받지 못할 정도”라며 감사함을 표했다.

하지만 기쁨 뒤에는 깊은 아쉬움이 자리하고 있었다. 유씨는 “5년만이라도 더 일찍 이런 기회가 있었으면 좋았을 것”이라며 “선생님도 여든을 넘겨 정신이 조금이라도 온전할 때 빨리 누군가에게 기술을 가르쳐야 한다는 게 제일 큰 걱정”이라고 털어놨다.

던(왼쪽)이 이광구 서천부채장(오른쪽), 이 서천부채장의 배우자 유진순씨와 이야기를 나누고 있다. 유튜브 채널 ‘던워리비햇님’ 캡처

유씨는 이수자 단계에서의 지원과 젊은 세대 양성을 요청했다. 현재 사위가 유일한 이수자로 기술을 잇고 있지만 이수자 단계에서는 생계를 잇기 어려워 전업의 길로 들어서기가 쉽지 않은 상황이다.

유씨는 “사위는 시간 날 때 내려와서 좀 도와주고 가는 정도”라며 “생활은 해야 하는데 본인 용돈도 안 나오니 어떡하겠느냐. 이수자 단계에서도 용돈 벌이라도 할 수 있게끔 해야 젊은 사람들이 배울 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “나라에서 젊은 사람들이 무형유산에 대한 꿈을 가질 수 있게 해주었으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

던이 소유한 공작선. 이광구 서천부채장의 아버지가 만들었다. 유튜브 채널 ‘던워리비햇님’ 캡처

국가유산청 관계자는 “이수자는 일종의 자격증을 가진 것”이라며 “이수자가 8000여명인 데다 보유자나 전승교육사처럼 교육·공개 행사 등의 의무를 갖고 있지 않기에 정기적인 지원은 조금 무리가 있다”고 설명했다.

이어 “청년정책자문단을 운영해서 신규 이수자나 젊은 분들의 의견을 정책에 반영하고자 하고 있으며 우수 이수자 제도 등 활발한 공연·전시 활동을 하시는 분들에게 지원을 더 해드리고자 하고 있다”고 말했다.

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