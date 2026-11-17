한때 젊은 교사가 많아 입시지도 역량이 부족한 것 아니냐는 우려 속에 ‘교육 황무지’로 여겨졌던 세종시가 전국 최상위권의 대학 입시 성적을 거두며 달라진 모습을 보이고 있다. 서울대 진학률이 전국 2위에 오른 데다 대학수학능력시험(수능) 국어·수학·영어 성적도 모두 전국 3위권에 진입했다. 학교 간 성적 격차도 전국에서 두 번째로 작아 이른바 ‘상향평준화’ 양상을 보이는 것으로 분석된다.

2027학년도 대학수학능력시험을 나흘 앞둔 15일 서울 종로구 조계사에서 열린 법회에서 수험생 고득점 기원 법회에서 신도들이 기도를 하고 있다. 뉴시스

16일 한국교육개발원의 ‘2026년 시·도 유초중등 교육통계’에 따르면 세종 지역 고등학교 정규교원 중 40세 미만 비율은 58.1%로 전국 17개 시·도 가운데 가장 높았다. 전국 평균(35.8%)보다 22.3%포인트 높은 수준이다. 2015년에도 세종 고등학교 교원의 평균연령은 39.7세로 전국 평균보다 3세 낮았다.

젊은 교사가 많다는 점은 출범 초기 세종의 교육환경에 대한 우려로 이어졌다. 신설 학교가 대부분인 데다 입시지도 경험도 부족해 학부모들의 불안감이 컸다. 정부부처 소속 국장인 이모(49)씨는 5~6년 전 고교 진학을 앞둔 자녀를 위해 대전으로 이사했다. 그는 “고3 담임 한 번 잘못 만나면 실력보다 형편없는 입시 결과가 나올 수 있는데, 세종은 젊은 교사가 많다고 들었다”며 당시를 떠올렸다. 그러나 출범 14년 차를 맞은 세종의 교육 성적표는 과거와 달라졌다.

2027학년도 대학수학능력시험을 일주일 앞둔 12일 서울 성북구 강북종로학원 성북에 수능 시험일까지 남은 일 수가 게시돼 있다. 뉴시스

◆ 수능 국영수 전국 TOP3…학교 간 성적 격차도 두 번째로 작아

한국교육과정평가원의 2022~2026학년도 수능 고3 재학생 성적 분석 자료에 따르면 2026학년도 세종 학생들의 국어 2등급 이내 비율은 8.9%로 서울(13.7%), 경기(9.2%)에 이어 전국 3위였다. 수학도 10.0%로 서울(16.7%), 경기(10.7%)에 이어 3위, 영어 1·2등급 비율은 16.7%로 서울(22.3%)에 이어 2위를 기록했다.

성적 개선도 두드러졌다. 국어 표준점수 평균은 2023학년도 전국 5위(98.0점)에서 2026학년도 3위(98.4점)로 올라서며 4년 연속 전국 5위권을 유지했다. 수학은 같은 기간 9위(96.5점)에서 공동 3위(98.2점)까지 상승했다.

학교 간 성적 격차도 작았다. 한국교육과정평가원에 따르면 2024~2026학년도 세종의 국어 표준점수 평균은 98.33점으로 전국 4위였지만, 학교별 평균 표준점수의 최고·최저 격차는 30.10점으로 전국에서 두 번째로 작았다. 지역 전체의 성적이 상위권을 유지하면서 학교별 격차는 상대적으로 작은 셈이다.

◆ 서울대 진학률 전국 2위…2021년엔 서울 제치고 1위도

서울대 진학 실적에서도 세종의 경쟁력이 확인된다. 세계일보가 서울대에 정보공개를 청구해 확보한 ‘신입생의 출신 지역 현황’과 한국교육개발원 교육통계서비스(KESS)의 지역별 고3 학생 수를 토대로 2021~2025년 각 지역의 서울대 진학 비율을 직접 산출한 결과, 지난해 세종은 1.750%로 전국 17개 시·도 가운데 서울에 이어 2위였다.

2021년에는 1.739%로 서울(1.585%)을 제치고 전국 1위에 오르기도 했다. 2024년에는 2.040%로 처음 2%를 넘어섰고 지난해에도 전국 2위를 유지했다. 과거 세종 공무원들이 자녀 교육을 위해 이주하던 대전(1.018%)보다 높은 수준이다.

세종에서 14년간 학생들을 가르친 한 교사는 “초창기에는 고등학교의 학업 분위기가 좋지 않다는 우려가 많았지만 지금은 면학 분위기가 자리 잡았고 우수한 성적을 내는 학생도 많아졌다”고 전했다.

지난달 20일 대학수학능력시험 전 마지막 모의고사인 고3 전국연합학력평가가 실시된 20일 인천 인천 부평구 상정고등학교에서 고3 수험생이 답안지를 작성하고 있다. 뉴시스

◆ ‘젊은 교사’ 비중 전국 1위…경험 부족 극복한 비결은

세종의 입시 성적 향상에는 여러 요인이 작용했겠지만, 젊은 교사들의 경험 부족을 보완하기 위한 공교육 지원체계도 주목된다. 세종시교육청 진로교육원은 올해 경력 3년 미만 교사 20여명이 참여하는 ‘새내기 교사 진학 연구회’를 운영하고 있다. 경력 교사와 저경력 교사가 진학지도 경험을 공유하는 방식이다. 지난 2월에는 처음 고3 담임을 맡는 교사 68명을 대상으로 진학지도 연수도 실시했다. 학교 현장에서는 교사 3명이 학생 1명의 입시 전략을 함께 검토하는 상담 방식도 활용하고 있다.

공교육 진학지원 인프라도 확충됐다. 2023년 개원한 세종시교육청 진로교육원은 학생과 학부모에게 맞춤형 진학 상담을 제공한다. 지난 7월 열린 2027학년도 대학입학정보박람회에는 92개 대학이 참여했고 방문객은 1만213명에 달했다. 진로교육원 관계자는 젊은 교사들이 최근 대입을 경험해 입시 정보에 밝다는 점을 강점으로 꼽았다. 세종시교육청은 이러한 강점은 살리면서 상대적으로 부족한 진학지도 경험은 교사 간 협력과 연수로 보완하고 있다.

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