“노사 임금협약 이견에…” 군산 장애인콜택시 16일부터 사흘간 부분파업

전북 군산시 장애인콜택시 노동자들이 임금협약 유효기간을 둘러싼 노사 이견으로 16일부터 사흘간 부분파업에 들어갔다. 파업 기간 전체 운행 차량 33대 가운데 22대가 운행을 중단해 교통약자들의 이동 불편이 우려된다.

민주노총 공공운수노조 전북평등지부에 따르면 군산시특별교통수단이동지원센터 노동자들은 이날부터 18일까지 매일 오전 8시부터 낮 12시까지 부분파업을 진행한다. 민주노총 소속 조합원뿐 아니라 한국노총 소속 조합원들도 파업에 동참한다.

노조는 파업의 직접적인 원인으로 전북시각장애인협회 군산지회가 임금 협약 유효기간을 3년으로 고수한 점을 들었다. 노조에 따르면 노사는 지난 3일 군산시 중재로 열린 협의에서 유급병가와 근로시간면제(타임오프), 근속수당 등 쟁점 조항을 놓고 상당 부분 이견을 좁혔다. 노조가 일부 요구안을 수정하고 사측도 긍정적인 태도를 보이면서 합의 가능성이 커졌다는 설명이다.

그러나, 사측이 협의 이후 “당시 만남은 정식 교섭이 아닌 의견 청취를 위한 간담회였다”며 일부 수용 사항을 재논의하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 이어 12일 추가 교섭에서는 군산시의 참석을 거부하고 임금 협약 유효기간을 올해 1월부터 2028년 12월까지 3년으로 해야 한다는 주장을 고수하면서 교섭이 결렬됐다고 노조는 주장했다.

노조는 임금 재원인 민간 위탁금이 군산시와 시의회에서 1년 단위로 결정되고, 과거에도 1년 단위 임금협약을 체결한 전례가 있다는 점을 들어 사측의 주장이 부당하다고 반발했다. 협약 유효기간을 3년으로 정하면 사실상 장기간 임금 인상을 제한하는 결과를 낳을 수 있다는 것이다.

노조는 사측의 교섭 태도가 노동조합과 노동관계조정법상 부당 노동 행위에 해당한다고 주장하며, 성실한 교섭과 임금 협약 유효기간에 대한 재논의를 요구했다. 노조는 “파업 기간에도 이용자 불편을 줄이기 위한 대화 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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