“폐에 작은 점이 보인다는데”…암 걱정에 잠 못 드는 당신에게

50대 직장인 김모씨는 최근 건강검진 결과지를 받아 들고 걱정이 커졌다. 흉부 CT 결과에 ‘간유리결절’이라는 낯선 용어가 적혀 있었기 때문이다. 평소 기침이나 가슴 통증이 없었던 터라 당혹스러웠다. 인터넷에서 폐암 전 단계일 수 있다는 글을 접한 뒤에는 수술을 받아야 하는 것은 아닌지 불안해졌다. 하지만 병원에서는 폐에 보이는 작은 점이 모두 암은 아니라며 시간을 두고 변화를 살펴보자고 설명했다.

김씨처럼 검진에서 폐에 작은 점이 발견됐다는 말을 듣고 불안해하는 사람이 적지 않다. 반대로 별다른 증상이 없다며 추가 검사를 미루기도 한다. 이처럼 검진에서 발견되는 ‘폐의 작은 점’을 흔히 폐결절이라고 한다. 막연히 두려워하거나 방치하기보다 결절의 특성을 확인하고 그에 맞게 관리하는 것이 중요하다.

폐결절은 CT 영상에서 보이는 지름 3㎝ 이하의 작은 덩어리를 말한다. 과거 앓았던 폐렴이나 결핵의 흔적일 수도 있고, 일시적인 염증으로 생기기도 한다. 일부는 초기 폐암으로 밝혀지지만, 작은 결절은 대부분 암과 관련이 없다.

이 가운데 CT에서 뿌연 유리처럼 보이는 유형을 ‘간유리결절’이라고 한다. 염증으로 생겼다가 저절로 사라지기도 하지만, 오랫동안 없어지지 않는 결절 중에는 암으로 진행할 수 있는 병변이나 초기 폐암이 있을 수 있다. 무조건 암이라고 걱정할 필요는 없지만, 크기가 작다고 가볍게 넘겨서도 안 된다.

이런 결절은 대부분 증상이 없어 호흡에 불편함이 없다는 이유만으로 안심하기는 어렵다. 평소와 다른 기침이 오래 지속되거나 가래에 피가 섞여 나올 때, 이유 없이 체중이 줄거나 숨이 찰 때는 병원을 찾아야 한다.

결절이 발견되면 의료진은 크기와 모양뿐 아니라 환자의 나이와 흡연 여부 등을 함께 살핀다. 과거 촬영한 CT가 있다면 새로 생긴 결절인지, 이전부터 있던 결절의 크기나 모양이 달라졌는지 비교하는 데 도움이 된다. 다만 영상검사만으로 결절 속 세포의 상태까지 정확히 확인하기는 어렵다. 필요에 따라 조직검사를 시행하지만, 모든 결절이 검사 대상이 되는 것은 아니다.

암일 가능성이 낮은 작은 결절은 일정한 간격으로 CT를 촬영하며 변화를 살핀다. 이를 추적검사라고 한다. 단순히 기다리는 것이 아니라 치료가 필요한 시점을 놓치지 않기 위한 과정이다. 검사 간격은 결절의 특성에 따라 다르며, 수년간 관찰해야 하는 경우도 있다. 그사이 결절이 커지거나 모양이 달라지면 조직검사나 수술을 검토한다. 불안하다는 이유로 작은 결절을 모두 제거할 필요는 없지만, 한 차례 변화가 없었다고 임의로 검사를 중단해서도 안 된다.

폐결절의 변화를 살피는 것과 함께 폐암 위험을 높이는 요인을 줄이는 노력도 필요하다. 가장 큰 위험 요인은 흡연이다. 담배 연기 속 유해물질이 폐 세포를 손상시키고, 이런 손상이 쌓이면 암 발생 위험이 커진다. 간접흡연과 석면, 자동차 매연, 실내에 축적될 수 있는 라돈, 대기오염 등도 위험 요인으로 꼽힌다. 담배를 피운 적이 없다고 안심할 수만은 없는 이유다.

폐 건강을 지키려면 무엇보다 금연이 중요하다. 오랫동안 담배를 피웠더라도 금연하면 폐암 위험은 점차 낮아진다. 혼자 끊기 어렵다면 보건소나 의료기관의 도움을 받을 수 있다. 가정과 직장에서는 간접흡연을 피하고, 먼지나 연기가 많은 환경에서는 환기와 적절한 보호구 착용 등으로 유해물질 노출을 줄여야 한다.

특정 음식이나 영양제로 결절을 없애거나 폐암을 예방할 수 있다는 말도 경계해야 한다. 특히 흡연자가 고용량 베타카로틴 영양제를 복용하면 오히려 폐암 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과도 있다.

국가폐암검진은 54∼74세 중 흡연력 등 고위험군 기준에 해당하는 사람을 대상으로 2년마다 시행한다. 다만 이미 폐결절이 발견됐다면 국가검진 주기와 별개로 의료진이 정한 일정에 따라 추적검사를 받아야 한다.

울산엘리야병원 내과 조종대 의무원장은 “폐결절이나 간유리결절이 발견됐다고 모두 폐암 전단계는 아니다”라며 “결과지의 어려운 말만 보고 걱정하기보다 의료진과 함께 결절의 특징을 확인하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “추적검사는 치료를 미루는 것이 아니라 알맞은 치료시기를 찾는 과정”이라며 “증상이 없어도 검사 날짜를 지키고 금연과 담배 연기 피하기를 실천하는 것이 폐 건강을 지키는 기본”이라고 강조했다.

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