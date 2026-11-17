스포츠 뉴트리션 브랜드 마이프로틴(MYPROTEIN)은 단백질과 주요 영양소를 함께 담은 신제품 ‘데일리 크런치 쉐이크’를 11월 16일 출시한다고 밝혔다.

데일리 크런치 쉐이크는 운동을 즐기는 소비자뿐 아니라 일상에서 균형 잡힌 영양 섭취를 원하는 소비자를 겨냥한 제품이다. 코코아맛과 곡물라떼맛 두 가지로 출시된다.

마이프로틴은 러닝과 테니스 등으로 운동 문화가 다양해지고 일상적인 건강관리에 대한 관심이 높아지는 흐름을 반영해 제품을 기획했다고 설명했다. 단백질 섭취와 함께 다양한 영양소를 간편하게 챙기려는 소비자 수요에 초점을 맞췄다는 설명이다.

제품은 마이프로틴이 20년간 축적한 영국 단백질 블렌딩 포뮬러를 기반으로 개발됐다. 분리대두단백(ISP)과 농축유청단백(WPC)을 조합했으며, 1회 섭취 시 단백질 20g을 섭취할 수 있도록 설계했다.

단백질 외에 칼슘 325mg, 비타민 D 10㎍, 철분 6mg, 엽산 200㎍ DFE를 함유했다. 식이섬유 함량은 4~5g, 당류는 1g이다.

맛과 식감에도 차별화를 뒀다. 전체 중량의 10%에 해당하는 토핑을 더해 바삭한 식감을 살렸으며, 쉐이크의 진한 맛과 어우러지도록 구성했다.

마이프로틴 관계자는 “운동 문화가 다양해지고 일상 속 건강관리에 대한 관심이 높아짐에 따라, 단백질을 넘어 균형 잡힌 영양을 고려하는 소비자가 늘고 있다”며 “앞으로도 소비자의 다양한 라이프스타일을 반영한 데일리 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

마이프로틴은 신제품 출시를 기념해 11월 11일부터 17일까지 네이버 브랜드스토어에서 체험단 100명을 모집한다. 체험단은 제품을 시식한 뒤 맛을 평가하는 방식으로 운영되며, 브랜드스토어 내 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다.

데일리 크런치 쉐이크는 11월 16일부터 마이프로틴 네이버 브랜드스토어에서 판매되며, 오는 18일에는 신제품 소개 라이브 방송이 진행된다.

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