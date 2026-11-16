무너지는 시험 신뢰 “수능 연기하라” 요구로…“해결책 아냐” 반론

세무사 시험에서의 인공지능(AI) 이용 부정행위 논란이 사흘 앞으로 다가온 대학수학능력시험의 ‘연기’ 요구로까지 번지고 있다.

국가자격시험에서 불거진 부정행위 논란이 수험생들의 진로를 결정하는 수능에 대한 불안으로 확산하는 모습이다.

전자기기를 활용한 부정행위가 시험장에서 제대로 걸러지지 않으면, 정당하게 시험을 준비해온 수험생들이 상대적으로 불이익을 받을 수 있다는 우려와도 맞닿아 있다.

세무사 시험에서의 인공지능(AI) 이용 부정행위 논란이 사흘 앞으로 다가온 대학수학능력시험의 ‘연기’ 요구로까지 번지고 있다. 한국교육과정평가원 게시판 캡처

16일 수능을 주관하는 한국교육과정평가원에 따르면 최근 수능 관련 게시판에는 ‘부정행위 방지 대책’을 마련하라는 요구가 잇따라 올라왔다.

한 누리꾼은 “당장 대책 마련이 불가능하다고 생각하면 수능을 연기하라”고 요구했다. 다른 누리꾼도 “부정행위 방지 대책을 찾으라”며 “조치를 취하지 않는다면 부정행위자들을 교육 당국이 돕는 것이나 마찬가지”라고 주장했다.

자신을 학부모라고 소개한 누리꾼은 “시험장 내 전파를 차단하는 식으로라도 부정행위를 막아야 한다”며 “부정행위가 발각되면 수능을 포함한 모든 국가시험 응시를 금지해야 한다”고 강조했다.

다만, 수능 연기만으로는 근본적인 해결책이 될 수 없다는 반론도 나온다.

시험 일정을 늦춘다고 부정행위 방지 대책이 마련되는 것은 아니며, 오히려 부정행위를 준비하는 이들에게 시간을 더 줄 수 있다는 이유에서다.

지난 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수에서 업체 관계자가 스마트안경을 착용하고 문제풀이를 시연하고 있다. 연합뉴스

수능 시험장에서 경계해야 할 전자기기의 범위도 확대해야 한다는 지적이 나온다.

그동안 당국은 AI 스마트안경을 활용한 부정행위 방지에 초점을 맞춰왔지만, 초소형 카메라와 무선 이어폰 등 다른 전자기기를 이용한 부정행위 가능성도 확인되면서다.

앞서 부정행위 의혹이 제기됐던 세무사 시험 수석 합격자는 지난 15일 한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 활용해 부정행위를 저질렀다고 밝혔다.

AI 스마트안경뿐 아니라 크기가 작아 외부에서 식별하기 어려운 카메라와 통신기기까지 시험장 반입 여부를 철저히 확인해야 한다는 목소리가 커지는 배경이다.

공정한 경쟁이 이뤄져야 할 수능마저 부정행위로부터 안전하지 않을 수 있다는 불안과 국가자격시험 신뢰 저하가 수능 연기 요구로까지 이어졌다는 해석이 나온다.

2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 16일 오전 세종시의 한 인쇄공장에서 관계자들이 수능 문제지와 답안지를 전국 시도 교육청으로 배부하기 위해 옮기고 있다. 뉴스1

교육부에 따르면 오는 19일 치러지는 수능에서는 전국 모든 시험장에 휴대전화와 스마트안경, 스마트워치, 블루투스 기능이 있는 이어폰 등 전자기기 반입이 금지된다.

청와대도 대응에 나섰다. ‘AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급 대책 회의’를 주재하고 국가자격시험 전반에서 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수 조사하기로 했다.

수능에서 유사한 부정행위가 발생하지 않도록 전체 수험생을 대상으로 AI 기기 점검 절차를 마련하고, 시험장별 AI 기기 판단 전담 인력을 배치하는 한편 수험생과 감독관에 대한 교육도 강화하기로 했다.

국회 교육위원회도 16일 전체회의를 열고 교육부로부터 AI 스마트안경을 이용한 부정행위 등과 관련한 현안 보고를 받는다.

최교진 교육부 장관이 출석해 스마트안경 등 전자기기를 활용한 부정행위 방지 대책을 보고할 예정이다.

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