'2026 포항 해병대문화 축제' 12만 인파 운집 속 성료… 민·관·군 화합과 지역 상권 활기 견인

대한민국 해병대의 본향(本鄕)이자 '해병의 도시'인 경북 포항에서 민·관·군이 하나로 어우러지는 대한민국 대표 군(軍) 문화 축제인 '2026 포항 해병대문화 축제'가 이틀간 12만여 명의 구름 인파가 몰린 가운데 단 한 건의 안전사고 없이 성황리에 진행됐다.

포항시는 14~15일 양일간 남구 오천읍 서문사거리와 해병대 제1사단 일원에서 열린 '2026 포항 해병대문화 축제'가 전국 각지에서 찾아온 해병대 전우와 가족, 시민 및 관광객 등 12만여 명의 뜨거운 열기 속에 성공적으로 개최됐다고 밝혔다.

포항시는 14~15일 양일간 남구 오천읍 서문사거리와 해병대 제1사단 일원에서 열린 '2026 포항 해병대문화 축제'가 전국 각지에서 찾아온 해병대 전우와 가족, 시민 및 관광객 등 12만여 명의 뜨거운 열기 속에 성공적으로 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 해병대 제공

'위대한 포항, 무적의 해병! 시민과 함께 더 나은 내일로!'라는 슬로건 아래 개최된 올해 축제는 포항시와 해병대 제1사단을 비롯 미 해병대, 해병대전우회 경북연합회, (사)포항시해병대전우회가 공동으로 힘을 모았으며, 경찰과 소방 등 유관기관이 긴밀히 협력해 행사의 완성도를 한층 끌어올렸다.

축제의 포문을 연 첫날인 14일 해병대 의장대의 칼날 같은 절도 있는 축하 시범에 이어 펼쳐진 개막 축하공연 무대에는 트로트 스타 이찬원을 비롯 송민준, 이신주, 양혁 등 인기 가수들이 총출동해 열정적인 무대를 선사하며 가을밤 축제의 흥을 최고조로 끌어올렸다. 특히 이찬원 팬클럽 회원들은 40여 대의 버스를 이용해 축제장을 찾는 등 전국적인 관심을 모았다.

박용선 포항시장은 "행사 기간 중 교통통제 등 여러 생활 불편을 기꺼이 감수하며 성숙한 시민의식으로 축제를 함께 빛내주신 오천읍 주민 여러분께도 각별한 감사의 말씀을 드린다"고 전했다. 이어 "이번 축제 현장에서 수렴한 시민과 전국 관광객들의 소중한 의견을 꼼꼼히 반영해, '포항 해병대문화 축제'가 명실상부한 대한민국 최고이자 전 세계인이 찾는 대표 군 문화 축제로 더욱 확고히 자리매김할 수 있도록 시정의 역량을 모으겠다"고 강조했다.

포항 해병대 문화축제를 찾은 방문객들 앞에서 해병대 의장대가 공연을 선보이고 있다.

포항 해병대 문화축제를 찾은 어린이가 사격 체험을 하고 있다.

해병대 제1사단이 14~15일까지 이틀간 오천읍과 주둔지 일대에서 열린 포항시 주관 ‘2026 포항 해병대 문화축제’ 성공적 지원으로 대군 신뢰도를 더 높였다는 평가가 나온다.

사단은 성공적인 ‘포항 해병대 문화축제’를 위해 민ㆍ관ㆍ군 화합행진, 의장대ㆍ군악대 공연, 해병대 장비전시와 전투체력 평가 체험 등 다채로운 행사를 지원했다.

특히, 축제기간 중에는 부대 내 지정된 장소에 한해 시민들이 자유롭게 입장할 수 있는 관람 여건을 조성해 편의를 도모했다.

해병대 문화축제에서 어린이가 전투체력 체험 부스에서 군장을 매고 달리고 있다.

축제 1일차에는 △민·관·군 화합 행진 △개막식 및 축하 공연 △군악대ㆍ의장대 공연 2일차에는 △ 해병대 갓 탤런트 △ 신(新) 우정의 무대 등을 마련했다.

사단에서는 △KAAV 등 장비 전시 및 탑승 체험 △해병대 홍보 부스 운영 △군복ㆍ군장 체험 △전투체력 평가 체험 △해병대 홍보영상 상영 △SNS 인증샷 이벤트 등을 통해 현역과 시민이 함께 해병대 문화를 공유하고 민ㆍ관ㆍ군이 유대를 강화하는 소중한 시간이 되도록 지원했다.

해병대 제1사단 손창희 소령은 “해병대의 역사와 전통을 함께하는 포항에서 이번 문화축제를 통해 해병대의 든든하고 믿음직한 모습을 보여드리는 계기를 마련했다” 며 “국민과 함께하는 호국충성 해병대 상을 구현하기 위해 앞으로도 지역사회와 화합하는 해병대로서 최선을 다하겠다”고 말했다.

해병대 문화축제에서 어린이가 미해병대 홍보부스에서 기념촬영을 하고 있다.

한편, 부대는 포항시·경찰·소방 등 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축한 가운데, 민·관·군 종합상황실을 구성하고 의무지원 등 안전한 행사 진행이 될 수 있도록 적극 지원했다.

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