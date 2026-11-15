BTS, 美 ‘키즈 초이스 어워즈’ 3관왕 올라

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중문화 시상식 ‘2026 키즈 초이스 어워즈(Kids’ Choice Awards 2026)’에서 3관왕에 올랐다. 미국 어린이 엔터테인먼트 채널 니켈로디언은 14일(현지시간) BTS가 ‘2026 키즈 초이스 어워즈’에서 후보로 오른 ‘페이보릿 뮤직 그룹/듀오’, ‘페이보릿 앨범’, ‘페이보릿 송’ 3개 부문을 모두 수상했다고 밝혔다.

‘키즈 초이스 어워즈’는 니켈로디언이 주최하는 시상식으로 음악·방송·영화 등 분야에서 사랑받은 스타와 작품을 선정해 시상한다. BTS는 앞서 2020년부터 2023년까지 4년 연속 ‘페이보릿 뮤직 그룹’에 선정돼 해당 부문 역대 최다 수상 기록을 보유하고 있다. 올해도 이 부문 수상을 추가하면서 최다 기록을 경신했다.

블랙핑크 로제는 ‘페이보릿 여성 아티스트’에 선정됐다.

또 다른 멤버 제니는 호주 가수 테임 임팔라와 협업한 ‘드라큘라(Dracula)’로 ‘페이보릿 뮤직 컬래버레이션’ 상을 받았다. 하이브의 한·미 합작 걸그룹 캣츠아이는 ‘페이보릿 여성 브레이크아웃 아티스트/그룹’에 선정됐다. 한편 이날 시상식에는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’도 다수 수상자를 배출했다. 영화 OST ‘골든(Golden)’은 ‘페이보릿 송 프롬 어 무비’ 부문에서 수상에 성공했다.

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