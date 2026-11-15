강원경찰청, 강원대 총학생회 손잡고 대학가 범죄예방 나선다

강원경찰청은 강원대 총학생회와 함께 대학가 주변의 치안 불안 요인을 선제적으로 차단하고 국민 불안 해소 및 안전한 일상 확보를 위해 ‘세이프 캠퍼스 잇다(IT-DA)’ 프로젝트를 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

이 프로젝트는 ‘Improvement Together(함께 개선)’와 ‘Dual Action(함께 순찰)’ 영문 약자이자 ‘경찰과 대학생들의 협력을 잇고, 지속 가능한 안심환경을 이어나간다’는 중의적 의미를 담고 있다. 경찰과 학생들이 손을 잡고 대학가 치안 환경 개선과 실질적인 예방 순찰을 동시 추진하는 경·학 합동 치안 프로젝트다.

강원경찰이 강원대 총학생회와 함께 야간 대학가를 순찰하고 있다. 강원경찰청 제공

이와 관련해 지난 11일 강원대 총학생회를 비롯해 강원경찰청 범죄예방계장, 광역예방순찰대장, 도경 및 춘천경찰서 CPO(범죄예방진단경찰관) 등 관계자들이 참석한 가운데 대학 주변 범죄환경 합동진단 및 순찰을 실시했다.

이번 합동 진단은 원룸촌과 주요 이동 통로 중 어두운 구역의 조도 조정, 폐쇄회로(CC)TV 추가 설치가 필요한 치안 사각지대 점검이 집중적으로 이뤄졌다. 진단 결과를 바탕으로 2027년도 ‘안심귀갓길’ 신규 지정을 검토하는 등 대학가 일대의 중장기적 치안 환경 개선에 뜻을 모았다.

향후 이 프로젝트는 2가지 핵심축으로 실효성 있게 지속 운영된다. 함께 개선 분야에서는 조도 미달 구역, 비상벨 미비 지역을 지자체와 협력해 비상벨·보안등 설치 등 실질적인 환경 개선으로 연결한다.

함께 순찰은 광역예방순찰대와 강원대 총학생회가 손을 잡고 학기 중 매월 2회 정기 합동순찰을 추진한다. 야간 취약 시간대, 시험 기간 및 축제 등 유동인구가 집중되는 시기에 맞춰 촘촘한 예방 순찰을 실시함으로써 청년과 주민들의 체감 안전도를 대폭 끌어올릴 방침이다.

최진육 강원경찰청 범죄예방대응과장은 “지역사회의 불안감을 해소하고 체감 안전도를 높이기 위해서는 경찰의 선제적 활동과 더불어 청년·지역사회의 지속적인 관심과 참여가 필수적”이라며 “학기 중 정기적인 합동 순찰과 구체적인 환경 개선 조치를 차질 없이 이행해 누구나 안심하고 다닐 수 있는 대학가를 만들겠다”고 말했다.

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