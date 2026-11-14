민주당은 “대표 감찰” 국민의힘은 “차라리 창당”… 여야 내홍 점입가경 [이 주의 점‘입’가경]

정치는 말로 시작해 말로 평가받는다. 점입가경(漸入佳境)은 본래 갈수록 경지에 이르고 흥취가 무르익는다는 뜻이다. 하지만 현실에선 사태가 갈수록 복잡해지거나, 때로는 어이없고 민망한 방향으로 흘러갈 때도 곧잘 쓴다. 이 코너는 두 의미를 함께 품고, 한 주 정치를 드러낸 정치인들의 ‘입’을 들여다본다. 정국의 향배를 가른 말, 충돌의 불씨가 된 말, 정책의 결을 드러낸 말을 따라가며 그 주 정치의 흐름과 맥락을 짚어본다.

이재명 대통령이 지난 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 자본시장 정책간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

○이재명 대통령 “시장에 있을 자격이 없는 것 아니냐” “챗GPT에 시켜도 되는 일 아닌가”

-13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 국내 상장기업들의 부실한 투자자 소통을 질타하며 한 말이다. 이 대통령은 해외 투자자들이 기업 실사를 요청해도 방문을 꺼리는 기업이 있고 영문 기업설명회(IR) 자료조차 제대로 갖추지 않은 경우가 있다는 설명을 듣고 문제를 제기했다. 코스닥 상장기업의 연 1회 이상 기업설명회 의무화를 주문하는 한편, 자본시장 개혁을 전담할 고위급 기구 설치도 제안했다. 정부의 자본시장 개혁 의지가 다시 시험대에 올랐다며 부실기업 퇴출과 불공정 거래 단속 등 제도 개선을 강조했다.

○청와대 “이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최민희 의원의 전언은 사실무근” “강한 유감을 표한다”

-12일 최민희 민주당 최고위원이 지난달 지역구 비공개 당원 간담회에서 이 대통령도 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언했다는 보도가 나오자 청와대가 공식 입장으로 정면 반박한 것이다. 최 최고위원은 발언 맥락이 무시됐다며 해명했지만 이후 자신이 시기를 혼동했다고 인정했다. 김민석 민주당 대표는 최 최고위원의 잇단 언행 논란에 대해 즉각 윤리감찰을 지시했다. 이에 친청계 최고위원들이 집단 반발하면서 신천지 당원 가입 의혹을 둘러싼 계파 갈등이 확대됐다. 대통령의 과거 정치적 판단을 둘러싼 여당 인사의 발언에 청와대가 직접 사실관계를 부인하고 유감을 표명한 것이 주목받았다.

○김민석 민주당 대표 “만나서 대화로 풀어가자는 것에 대해서는 좋다고 생각한다” vs 정청래 전 대표 “피해자에게 합의를 강요하는 것은 2차 가해”

-12일 김 대표가 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 신천지 당원 가입 의혹을 둘러싼 정 전 대표와의 갈등에 대해 만남을 통한 해결을 추진하고 있다고 밝히자 정 전 대표가 반발하면서 나온 발언이다. 김 대표는 대화로 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다는 뜻을 밝혔지만 정 전 대표는 자신이 피해자라는 입장을 유지하며 단순한 회동으로 해결할 문제가 아니라고 맞섰다. 당 원로들과 일부 의원들의 중재 요구에도 접점이 마련되지 않은 가운데 김 대표가 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰까지 지시하면서 갈등은 최고위원회의 집단 불참 사태로 번졌다.

더불어민주당 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 13일 국회 소통관에서 최고위원회의에 불참한 채 당 쇄신을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

○최민희·이성윤·한민수 민주당 최고위원 “지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표” vs 박선원 최고위원 “사죄할 땐 사죄하라”

-13일 친청계 최고위원 3명이 김 대표 주재 최고위원회의에 불참하고 같은 시간 국회에서 별도 기자회견을 열면서 나온 발언이다. 이들은 신천지 당원정비 태스크포스(TF)의 조사 과정에 정청래 전 대표를 겨냥한 표적조사 의혹이 있다며 김 대표의 당 운영을 비판했다. 최 최고위원에 대한 윤리감찰 지시도 악의적인 프레임 전환이라고 주장했다. 반면 박 최고위원 등 친명계는 이 대통령의 비상계엄·탄핵 관련 입장을 왜곡하는 언행을 용납할 수 없다고 반박했다. 친명계 모임인 더민주전국혁신회의는 최 최고위원의 제명까지 촉구했다. 지도부가 같은 시간 별도의 회의와 기자회견으로 갈라지면서 계파 대립이 공개적으로 드러났다.

○임광현 대통령비서실장 “월급통장은 돈이 잠시 스쳐 가는 정류장이 아니라 오래 머물 수 있는 호수가 돼야 한다”

-9일 청와대 수석·보좌관회의를 주재하며 직장인 생활비 부담을 낮추기 위한 '월급방위대 태스크포스(TF)' 가동을 강조한 발언이다. 임 실장은 월급이 들어와도 주거비와 교통비 등 고정지출로 통장에 돈이 남지 않는 현실을 지적하고 실질 가처분소득을 높이겠다고 밝혔다. 월세 세액공제 확대와 근로장려세제 개선, 교통비 환급 확대, 퇴직연금 제도 개선 등을 주요 과제로 제시했다. 결혼 비용과 관련해서는 예식장과 결혼서비스 업체의 가격정보 공개, 공공예식장 개방 확대도 주문했다. 이 대통령이 민주당 대표 시절 추진했던 월급방위대를 청와대 차원의 민생정책 추진기구로 재가동한 것이다.

○위성락 국가안보실장 “남북·북미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화를 정착시키기 위한 우리 정부의 노력에 대해 역내 국가들의 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 예정”

-12일 청와대에서 이재명 대통령의 아세안 및 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 일정을 발표하면서 한 말이다. 이 대통령은 16일부터 19일까지 필리핀 마닐라와 중국 선전을 방문해 다자 정상외교에 나선다. 위 실장은 이번 순방에서 한반도 평화공존 정책에 대한 역내 국가들의 지지를 확인하고 남북·북미 대화 재개를 위한 협력을 요청하겠다고 밝혔다. 에너지와 핵심광물 공급망, 온라인 사기 등 초국가범죄 대응도 주요 의제로 제시했다. 북미 대화가 교착된 상황에서 역내 국가들의 외교적 협력을 확보해 한반도 대화 재개 여건을 조성하겠다는 정부 구상을 설명한 발언이다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴스1

○장동혁 국민의힘 대표 “죄수 이재명을 탈옥시킬 수 있는 열쇠가 죄수 이재명에게 쥐어진 것”

-9일 청와대 사랑채 앞에서 열린 국민의힘 현장 최고위원회의에서 민주당이 국회에서 처리한 조작기소 특검법을 비판하며 한 말이다. 장 대표는 특검법이 이 대통령의 형사사건을 사실상 무력화하려는 시도라고 주장하면서 대통령이 법률안 공포 여부를 결정하는 상황을 '탈옥 프로젝트'에 빗댔다. 특검법을 추진하면 이 대통령 탄핵과 재판 재개를 위한 프로젝트가 시작될 것이라고도 경고했다. 국민의힘은 특검법이 사법권 독립을 침해할 수 있다며 헌법소원도 검토하겠다는 입장이다. 민주당은 윤석열정부 당시 조작수사와 기소 의혹을 규명하는 법안이라고 반박하고 있다.

○오세훈 서울시장 “장동혁 체제로 총선을 치르면 수도권 선거는 굉장히 어려울 것” vs 장동혁 국민의힘 대표 “제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다”

-오 시장이 11일 언론 인터뷰에서 국민의힘의 비상대책위원회 체제 전환 필요성을 거론하자 장 대표가 맞받으면서 불거진 공방이다. 오 시장은 비대위 체제가 선거를 앞둔 당의 변화 가능성을 보여줄 수 있다고 주장했다. 장 대표는 당 대표와 서울시장 자리를 바꾸자는 말로 불편한 심기를 드러냈다. 오 시장은 13일 국회에서 열린 행사에 참석한 뒤에도 당 소속 정치인이 당의 미래와 선거 승리에 관심을 갖는 것은 당연하다며 기존 주장을 굽히지 않았다. 이날 행사에는 두 사람 모두 참석했지만 도착 시간이 엇갈려 대면은 이뤄지지 않았다. 한동훈 의원 복당과 징계 논란까지 겹친 국민의힘에서 당 지도체제를 둘러싼 이견이 공개적으로 드러났다.

안철수 국민의힘 의원. 허정호 선임기자

○안철수 국민의힘 의원 “‘복당의 강’에 보수우파와 국민의힘 당원 모두 다 빠져 죽자는 물귀신 행태가 아니고 무엇이냐. 차라리 창당하기를 바란다” vs 조경태 국민의힘 의원 “여기(조작 징계 의혹)에 침묵하는 자들이 조작 기소에 대해 말할 자격이 있나”

-안 의원이 12일 페이스북에서 한동훈 의원의 복당을 주장하는 친한계를 비판한 데 이어 조 의원이 13일 국회 기자회견에서 당 윤리위원회의 징계 조작 의혹에 대한 진상조사를 요구하면서 나온 발언이다. 국민의힘 현직 윤리위원이 한 의원 제명 등 과거 징계가 조작됐다는 의혹을 제기하자 친한계는 징계 무효화와 장동혁 대표의 책임을 요구했다. 반면 안 의원은 복당론에 선을 그었고 장 대표는 13일 안 의원과 별도로 회동했다. 조 의원은 자신에게 내려진 당원권 정지 2년6개월 징계를 수용하겠다는 기존 입장을 번복하고 법원에 효력정지 가처분과 징계 무효소송을 제기하겠다고 밝혔다.

○박충권 국민의힘 의원 “북동영 장관님, 왜 저를 북향민이라고 불러도 됩니까” vs 이기헌 민주당 의원 “그럼 ‘탈충권’이라고 불러도 되느냐”

-12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한이탈주민 명칭을 '북향민'으로 변경하는 법률 개정안을 심의하다가 나온 발언이다. 탈북민 출신인 박 의원은 당사자들이 원하지 않는 명칭을 사용하는 것은 국가폭력이라며 정동영 통일부 장관의 이름을 '북동영'으로 바꿔 불렀다. 이 의원이 '탈충권'이라고 응수하면서 여야 의원들 사이에 고성이 오갔다. 박 의원은 다른 민주당 의원들의 이름까지 거론하며 반발했고 정 장관도 사과를 요구하며 답변을 거부했다. 박 의원이 회의 진행에 차질을 빚은 데 유감을 표하면서 소동이 일단락됐다. 탈북민의 정체성과 명칭을 둘러싼 정책 논쟁이 의원들과 장관 사이의 감정적 언쟁으로 번졌다.

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