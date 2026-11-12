유럽 학교 7000여곳에 폭탄 협박… 대피 소동

유럽 각지 학교 7000여곳에 폭발물을 설치했다는 협박 이메일이 발송돼 학생과 교사들이 대피하는 소동이 벌어졌다.



11일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이탈리아 교육부는 이날 전국 학교 약 6300곳이 폭파 협박 이메일을 받았다고 밝혔다. 영국 스코틀랜드 470곳과 북아일랜드 300여곳, 아일랜드 일부 학교에도 비슷한 이메일이 전달됐다.

11일(현지시간) 폭발물 위협으로 이탈리아 전역의 학교들이 대피한 후 로마에 초등학교를 경찰관들이 수색하고 있다. AP연합

각국 당국은 협박의 신빙성이 낮다고 판단했지만 이탈리아에서 최소 300개 학교가 학생들을 대피시켰다. 학부모들이 자녀를 데리러 학교로 몰려드는 등 혼란도 빚어졌다. 실제 폭발물은 발견되지 않았다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “구체적인 위험이 있다는 정황은 발견되지 않았다”며 공포를 조장하려는 시도로 보인다고 밝혔다.



협박 이메일에는 ‘미소기니스탄 빌라야트 지도자, 미하일 안드로포프’라는 이름이 적혀 있었다. 발신자는 학교에 원격 기폭장치를 갖춘 폭탄을 설치했다며 “너희를 전멸시키려고 왔다. 이탈리아인을 몰살할 것”이라고 적었다. 멜로니 총리의 차량 엔진에도 폭발물을 설치했다고 주장했다.



같은 발신자 이름은 지난 6일 아일랜드와 불가리아 언론사에 전달된 폭파 협박 이메일에도 등장했다. 당시 발신자는 자신이 유럽 여객기를 폭파하겠다고 협박한 조직 지도자 중 하나라고 주장했다. 앞서 2∼6일 유럽을 오가는 여객기 수십 편도 폭파 위협을 받았다. 당시에도 실제 폭발물이 발견된 사례는 없었다.



이탈리아 일간 라레푸블리카는 학교에 발송된 이메일이 대만 다예대 졸업생의 계정을 해킹해 보낸 것으로 파악됐다고 전했다. 유럽 당국은 협박 메시지의 발신 경로와 배후를 조사 중에 있으나, 잇단 협박의 배후는 확인되지 않았다. 서방 언론은 이메일 발신자 이름이 옛 소련 공산당 서기장 유리 안드로포프를 연상시킨다고 지적했다. 앞서 이탈리아 항공당국에도 러시아 극단주의 단체로 알려진 ‘남성 국가’ 명의의 협박 메시지가 접수됐으나, 단체 설립자는 이 단체가 더 이상 존재하지 않고 이메일은 허위라고 주장했다.

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