‘김일성 친구’ 우간다 대통령, ‘부자 세습’도 따라하나 [이 사람@World]

40년 넘게 권좌를 지키고 있는 아프리카의 대표적 독재자인 요웨리 무세베니(82) 우간다 대통령이 결국 아들에게 권력을 넘겨주기로 단안을 내린 듯하다. 북한 김일성(1994년 사망) 주석의 친구를 자처하더니 ‘부자(父子) 세습’마저도 김일성을 그대로 따라하는 모양새다.

요웨리 무세베니 우간다 대통령. 1986년 군사 쿠데타로 정권을 잡은 뒤 40년 넘게 권좌를 지키고 있다. 현재 82세인 그는 아들 무후지 카이네루가바(52) 우간다군 총사령관에게 권력을 세습하는 방안을 강구 중이다. 로이터연합뉴스

12일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 무세베니 대통령은 최근 여당인 국민저항운동(NRM) 핵심 인사들에게 무후지 카이네루가바(52) 우간다군 총사령관의 차기 지도자 자격을 설명하는 내용의 문건을 하달했다. 우간다 육군 대장이자 군부 최고 실세인 무후지 장군은 다름아닌 무세베니 대통령의 아들이다.

무세베니 대통령은 해당 문건을 통해 ‘무후지 장군이 차기 우간다 대통령이 돼야 한다’는 뜻을 밝히며 NRM 지도부의 양해를 구한 것으로 전해졌다. 다만 이후 NRM 핵심 인사들만 참여한 비공개 회의에서는 갑론을박이 오갔다고 한다. 특히 “무후지 장군이 지금 당장 전역하고 민간인 신분으로 국민과 접촉하며 정치적 경험을 쌓아야 한다”는 의견과 “무후지 장군은 아직 지도자로서 준비가 불충분한 만큼 향후 몇 년간은 무세베니 대통령이 계속 집권해야 한다”는 견해가 팽팽히 맞선 것으로 알려졌다.

NRM 지도부 회의는 결국 결론을 내리지 못한 채 끝났다고 AFP는 전했다. 하지만 무후지 장군을 지지하는 측은 “문제의 보도 내용은 허위”라고 반박했다.

무후지 카이네루가바 우간다군 총사령관(육군 대장). 그는 오는 2031년 우간다 대선에 부친인 요웨리 무세베니 현 대통령 대신 출마해 당선됨으로써 권력을 승계할 것으로 예상된다. AP연합뉴스

무세베니 대통령은 41세이던 1986년 1월 쿠데타로 처음 정권을 잡은 뒤 현재까지 40년 넘게 우간다를 통치하고 있다. 올해 1월 7연임에 성공한 그는 대통령으로서 5년 임기를 새로 보장받아 86세가 되는 2031년까지 재임이 가능하다. 건강을 걱정하는 주변인들에게 “죽거나 병들지 않는 한 권력을 이어갈 수 있다”고 장담한 것으로 전해진다.

무후지 장군은 대선을 2년가량 앞둔 2024년 3월 무세베니 대통령에 의해 우간다군 총사령관으로 임명됐다. 7선 연임을 노리는 부친의 대선 선거 운동 과정에서 온갖 부정 의혹이 불거지고 야권의 반발도 거셌으나, 국가 공권력을 장악한 무후지 장군이 이를 모두 물리치는 등 혁혁한 공을 세웠다. 오래전부터 ‘아버지의 권력을 승계하겠다’는 의지를 공개적으로 드러내 온 무후지 장군은 오는 2031년 대선에 부친 대신 자신이 출마해야 한다는 생각을 갖고 있으며, 무세베니 대통령도 이에 대체로 동의하는 것으로 보인다.

무세베니 대통령은 김일성이 살아 있을 당시인 1987년 4월, 1990년 5월, 1992년 4월 이렇게 세 차례 북한에 가서 김일성과 만나 정상회담을 했다. 한국어 단어를 많이 아는 무세베니 대통령은, 깜짝 놀란 한국 외교관이 “언제 한국어를 배우셨느냐”고 묻자 “북한 김일성 주석에게 배웠으며 김 주석은 내 친구”라고 답한 것으로 유명하다.

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