택시서 만난 女에 접근한 유부남…연인행세로 3700만원 꿀꺽 [사건수첩]

택시를 탔다가 알게 된 여성 기사에게 연인관계를 이어갈 것처럼 행세하며 수천만원을 가로챈 50대 유부남이 실형을 선고받았다.

춘천지법 형사1단독 정종건 부장판사는 사기 혐의로 기소된 A(59)씨에게 징역 8개월을 선고했다고 14일 밝혔다.

배우자를 숨기고 택시 여성 기사에게 연인 행세를 하며 3760만원을 가로챈 사기 피고인에게 춘천지법이 징역 8개월을 선고한 사건을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

공소사실에 따르면 A씨는 2023년 7월쯤 B(66)씨가 운행하는 택시에 손님으로 탑승했다가 B씨를 알게 됐다.

A씨는 배우자가 있음에도 이를 숨긴 채 B씨에게 접근해 마치 연인관계를 유지할 것처럼 행세하면서 B씨에게 돈을 받아내기로 마음먹었다.

A씨는 B씨를 만나 “후배가 집을 구하고 있는데 돈이 없다고 한다. 후배를 도와주고 싶으니 나에게 돈을 좀 빌려 달라”며 “돈을 빌려주면 차용금 상당 코인을 담보로 제공해줄 것이고 코인 가치가 떨어지더라도 내가 받을 공사대금으로 돈을 갚을 수 있다”고 거짓말했다.

그러나 A씨는 빌린 돈을 생활비로 쓰거나 개인 채무를 갚는 데 사용할 생각이었다. 담보로 제시한 코인은 현금으로 환전할 수 없고 발행량을 임의로 조작할 수 있어 경제적 가치가 없었다. 당시 방수공사를 진행한 사실도 없어 받을 공사대금도 없었다.

A씨는 이런 방식으로 B씨를 속여 4개월간 13회에 걸쳐 3760만원을 송금 받았다.

사건을 살핀 재판부는 “피고인에게 동종전과가 있고 편취한 돈이 적지 않다. 회복되지 않은 액수가 3000만원을 초과한다”며 “다만 피고인이 범행을 인정하고 있는 점 등을 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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