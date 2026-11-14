주유소 기름값 26주째 하락…최근 석 달 간 사실상 ‘제자리걸음’

서울의 한 주유소 풍경. 연합뉴스

국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 26주 연속 하락했다.

하지만 최근 2∼3개월간 하락 폭이 L당 1원에도 미치지 못하면서 사실상 보합세를 이어가고 있다.

14일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 둘째 주(8∼12일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L당 0.4원 하락한 1855.1원으로 집계됐다.

지역별로는 서울의 휘발유 평균 가격이 전주보다 0.1원 내린 1900.2원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.1원 오른 1826.9원으로 가장 낮았다.

주유소 상표별로는 GS칼텍스가 L당 1858.1원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소는 1845.7원으로 가장 저렴했다.

휘발유 가격은 지난 9월 셋째 주 이후 매주 L당 1원 미만의 하락 폭을 기록하고 있다. 26주 연속 내림세를 이어갔지만 최근 들어서는 가격 하락을 체감하기 어려울 정도로 변동 폭이 작아진 셈이다.

경유 가격도 소폭 하락하는 데 그쳤다. 11월 둘째 주 전국 주유소의 경유 평균 판매가격은 전주보다 L당 0.2원 내린 1841.8원이었다.

경유 역시 지난 8월 넷째 주부터 매주 L당 1원 미만의 하락 폭을 보이고 있다.

국제유가는 중동 지역의 원유 공급 차질 우려가 완화하면서 하락했다. 미국이 이란에 대한 추가 군사행동을 자제할 것이라는 관측이 확산한 영향이다.

수입 원유 가격의 기준인 두바이유는 전주보다 배럴당 10.5달러 하락한 89.0달러를 기록했다.

국제 휘발유 가격은 배럴당 8.6달러 내린 102.9달러, 자동차용 경유 가격은 12.2달러 하락한 151.1달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.

한편 정부는 국제유가 변동에 따른 국내 석유제품 가격 부담을 완화하기 위해 석유 최고가격제를 시행하고 있다.

정부는 전날 발표한 제12차 석유 최고가격을 직전 차수와 동일하게 휘발유 L당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 결정했다. 해당 가격은 14일부터 4주간 적용된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지