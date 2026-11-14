크리스마스 케이크 40% 할인에 산타 맥주까지…겨울 신제품 쏟아진다

크리스마스를 한 달여 앞두고 식품업계가 겨울 신제품을 잇달아 선보이고 있다. 아이스크림 케이크를 최대 40% 할인하는 사전예약 행사부터 산타 캐릭터를 입힌 맥주와 과자까지 연말 소비자를 겨냥한 제품들이 쏟아지고 있다.

비알코리아 제공

겨울 한정판뿐 아니다. 삼겹살에 참기름소금을 곁들인 맛을 과자로 구현하고, 국산 가루쌀로 치킨과 단백질 쉐이크를 만드는 등 새로운 시도도 이어지고 있다. 통영산 굴을 활용한 중식 메뉴와 산지별 특성을 살린 김·미역 제품도 겨울 먹거리 시장에 합류했다.

14일 업계에 따르면 비알코리아가 운영하는 배스킨라빈스는 크리스마스 아이스크림 케이크 10종을 공개하고 오는 18일까지 '슈퍼 얼리버드' 사전예약을 진행한다.

올해 크리스마스 캠페인 주제는 '오픈 유어 매직(OPEN YOUR MAGIC)'이다. 대표 제품인 '스노우 모찌 트리'는 모찌의 쫀득한 식감을 살렸고, '트윙클 베리 트리'는 딸기 샤베트를 활용했다. '더 바삭 스트로베리 쇼콜라'에는 초콜릿을 입힌 와플과 초코볼을 더했다.

해피오더와 배스킨라빈스 앱에서 사전예약하면 조건에 따라 최대 40% 할인 혜택을 받을 수 있다. 일반 사전예약은 19일부터 12월 15일까지 진행되며, 예약 제품은 12월 21~25일 지정한 매장에서 수령할 수 있다.

하이트진로는 오는 16일부터 전국 음식점과 주점에서 '2026 테라 크리스마스 에디션'을 한정 판매한다.

테라의 상징색인 초록색과 크리스마스를 대표하는 빨간색을 조합하고, 맥주잔을 내미는 산타 캐릭터를 제품 전면에 배치했다. 전체 생산 물량의 10%에는 두꺼비 캐릭터 '행운껍'을 숨긴 특별 라벨을 적용했다.

500㎖ 병 제품 한 종류로 출시하며, 음식점과 주점에서는 크리스마스 장식 포스터와 머리끈 증정 행사도 진행할 예정이다.

한국마즈의 프링글스는 브랜드 캐릭터 '미스터 P'를 산타와 눈사람, 펭귄으로 꾸민 크리스마스 한정판 패키지 3종을 선보였다.

오리지날에는 산타, 사워크림&어니언에는 눈사람, 스윗 어니언에는 펭귄 디자인을 적용했다. 과자의 맛은 기존 제품과 같지만 포장 디자인을 바꿔 연말 분위기를 살렸다. 대형마트와 편의점, 주요 온라인 쇼핑몰에서 판매한다.

식품 외 분야에서도 패키지 디자인을 앞세운 한정판이 나왔다. JTI코리아는 지난 12일 카멜(Camel) 한정판 '카멜 레전드'를 출시했다. 2024년 카멜에 새로운 디자인을 적용한 이후 처음 선보이는 한정판이다.

카멜의 상징인 '비스트(Beast)'를 소재로 한 드로잉을 담뱃갑 디자인에 적용했다. 제품은 '카멜 필터 8mg'과 '카멜 블루 5mg' 2종으로 구성됐다.

빙그레는 구운 삼겹살의 풍미를 담은 '오리지널 삼겹살칩 참기름소금맛'을 출시했다.

노릇하게 구운 삼겹살의 맛에 참기름소금장의 고소하고 짭짤한 풍미를 더한 제품이다. 실제 삼겹살 요리에서 착안해 간식뿐 아니라 맥주 안주로도 즐길 수 있도록 개발했다.

지난 10일 편의점에서 먼저 선보였으며, 대형마트와 기업형 슈퍼마켓(SSM), 온라인 쇼핑몰 등으로 판매처를 확대할 계획이다.

오뚜기는 케챂 출시 55주년을 맞아 '슈퍼레드 케챂'을 내놨다.

기존 오뚜기 케챂보다 토마토의 주요 성분인 라이코펜 함량을 50% 이상 높인 제품이다. 라이코펜 함량이 높은 토마토 페이스트를 사용해 색을 더욱 진하게 만들고 토마토 특유의 풍미도 강화했다.

오뚜기에 따르면 제품 한 스푼에는 토마토 1개 분량, 한 제품에는 토마토 18개 분량의 라이코펜이 들어 있다.

공차코리아는 워너브라더스와 손잡고 해리포터 시리즈 속 호그와트 기숙사 네 곳을 주제로 한 음료 4종을 선보였다.

각 기숙사의 상징색과 특징을 딸기, 제주 말차, 캐모마일, 망고 등의 재료로 표현했다. 음료뿐 아니라 해리포터 협업 컵홀더와 굿즈도 마련했다.

기존 밀크티에 영화·소설 속 세계관을 접목해 음료의 맛과 디자인을 함께 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다.

사조푸디스트는 전문 케어 브랜드 '케어포유'를 통해 국산 가루쌀을 활용한 신제품 3종을 선보였다.

신제품은 '플러스밀 라이스 크런치 치킨'과 '프로틴온 라이스 투 미츄' 미숫가루맛·흑임자맛 등이다.

플러스밀 라이스 크런치 치킨은 국내산 닭 안심 통살에 국산 가루쌀로 만든 튀김옷을 입힌 제품이다. 프로틴온 라이스 투 미츄는 가루쌀을 활용한 단백질 쉐이크로, 미숫가루와 흑임자 두 가지 맛으로 구성했다.

이번 신제품은 '2026년 전략작물 가루쌀 제품화 사업'의 일환으로 개발됐다. 사조푸디스트는 치킨과 단백질 음료에 가루쌀을 적용하며 관련 제품군을 확대하고 있다.

풀무원식품은 해조류 브랜드 '우리바다'를 새롭게 선보이고 김·미역 신제품 4종을 출시했다.

재래김(12봉·6980원), 김밥김(10매·3980원), 고명 김가루(25g·3280원), 보들미역(50g·2780원)으로 구성했다.

해남과 고흥, 완도 등 남해안 주요 산지에서 생산된 원초를 제품 용도에 맞춰 사용한 것이 특징이다. 김 제품 3종에는 이물 선별과 위생 관리, 생산자 협력을 결합한 자체 품질관리 체계를 적용했다.

풀무원은 기존 김·미역 제품을 '우리바다' 브랜드로 순차적으로 전환하고 신제품도 추가할 계획이다.

매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 중식당 크리스탈 제이드는 통영산 굴을 활용한 겨울 신메뉴 3종을 출시했다.

'마늘&샤미장 소스 통영 굴찜'은 굴에 마늘과 중국식 소스를 곁들인 요리다. '홍콩식 마늘 소스 통영 굴솥밥'은 따뜻한 솥밥에 굴과 마늘 소스를 더했고, '통영 굴탕면'은 굴을 넣어 시원한 국물 맛을 살렸다.

지난 12일부터 전국 매장에서 판매를 시작했으며 매장별로 판매 메뉴는 다를 수 있다.

신메뉴 출시를 기념해 겨울 메뉴 3종을 모두 주문한 고객에게 식사 메뉴 한 가지를 무료로 제공하는 '시즌 메뉴 챌린지'도 진행한다.

삿포로맥주의 국내 공식 수입사 엠즈베버리지는 겨울 한정 제품인 '삿포로 겨울이야기'를 출시했다.

1988년 일본에서 처음 선보인 겨울 시즌 맥주로, 일본 외 국가에서는 한국에서만 판매된다.

밀 맥아를 사용해 부드러운 목넘김을 살리고 맥아 비율과 파인 아로마 홉을 활용해 풍미를 강조했다. 알코올 도수는 5.5%다.

올해 제품에는 클래식한 타원형 디자인을 적용했으며, 캔 뒷면에는 창밖으로 눈 내리는 풍경을 바라보는 모습을 담았다. 전국 편의점과 마트 등에서 판매한다.

이번 신제품은 크리스마스 한정판과 겨울 제철 식재료, 익숙한 음식의 새로운 조합으로 나뉜다. 배스킨라빈스와 테라, 프링글스가 연말 분위기를 앞세웠다면 빙그레와 오뚜기는 기존 제품과 다른 맛과 원료에 집중했다. 사조푸디스트와 풀무원은 국산 원료를, 크리스탈 제이드는 제철 굴을 내세워 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다.

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