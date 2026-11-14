새벽 2시부터 줄 섰다…‘인구 40만’ 세종시 첫 맥도날드, 오픈런에 경찰까지 출동

세종시 첫 맥도날드 매장이 13일 문을 열자 개점 전부터 손님이 몰렸다.

13일 세종시 장군면 봉안리에 문을 연 '맥도날드 세종DT점' 개점 첫날 매장 앞에 시민들이 길게 줄을 서 있다. 한국맥도날드 제공

한국맥도날드는 이날 세종시 첫 매장인 '세종DT점'을 열었다. 오전 7시 영업 시작 전부터 300여 명이 줄을 섰다. 첫 손님들은 새벽 2시부터 약 5시간을 기다린 것으로 알려졌다.

점심시간에는 주차장이 가득 찼다. 드라이브스루(DT)를 이용하려는 차량도 몰려 매장 진입로에 약 100m 길이로 차량이 늘어섰다. 경찰과 매장 직원이 나와 통행을 정리했다.

맥도날드가 개점 기념으로 준비한 텀블러 100개는 선착순으로 증정했고, 오전에 모두 소진됐다.

이날 소셜미디어(SNS) 등에는 '세종시에 처음 생긴 맥도날드 근황', '드디어 세종에도 맥날이 생겼다', '인구 40만 명 세종시에 이제야 맥도날드가 생기다니' 같은 게시물이 올라왔다. 지역 주민들은 '오후에도 사람이 많나', '음식 받는 데 20분 걸렸다' 등 현장 상황을 공유했다.

매장은 지상 2층, 약 152평 규모다. 2층에는 유아부터 초등학교 고학년까지 연령대별 도서를 갖춘 북카페가 있다.

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