지금 봐도 뼈아픈 ‘초전 3일의 기록’ [김태훈의 의미 또는 재미]

2차대전은 1939년 9월 발발했으나 프랑스를 겨냥한 나치 독일의 총공세는 이듬해인 1940년 5월에야 시작됐다. 강대국을 자처하던 프랑스군 방어선은 손쉽게 무너졌다. 그해 6월14일 수도 파리가 함락되고, 6월22일에는 프랑스의 항복으로 양국 간에 휴전 조약이 체결됐다. 개전 후 6주일 만의 이 참혹한 결과는 두고두고 프랑스 국민의 ‘트라우마’로 남았다. 프랑스가 싸움을 포기한 것은 아니었다. 하지만 전쟁에서 승부란 냉엄한 것이다. 영국 역사가 필립 M H 벨은 저서 ‘12전환점으로 읽는 제2차 세계대전’에서 “프랑스군은 용기와 결의로 마지막 전투를 벌였지만 이 전투를 기억하는 사람은 너무나 적다”며 “프랑스군의 전력 회복은 너무 늦었고, 독일군은 너무 강했다”고 탄식했다.

지난 11일 서울 용산 전쟁기념관에서 개막한 ‘초전(初戰) 3일의 기록’ 전시회에 모습을 드러낸 해군 백두산함의 모형. 1950년 초 우리 해군이 사상 처음으로 도입한 전투함인 백두산함은 6·25 개전 당일 부산 앞바다로 침투하려던 북한 함정을 격침하는 전공을 세웠다. 전쟁기념사업회 제공

1950년 북한군의 6·25 기습 남침 이튿날인 6월26일 당시 일본 도쿄에 있던 더글러스 맥아더 미국 육군 원수는 백악관에 한 통의 전문을 발송했다. 내용은 참으로 절망적이었다. “남한군은 북한의 단호한 공세에 저항할 능력이 없습니다. (지금까지) 남한군의 사상자 수로 미뤄보면 남한군이 적절한 저항 능력이나 전투 의지를 갖고 있지 못하며 따라서 완전한 붕괴에 직면하고 있음을 알 수 있습니다.” 맥아더의 요청을 받아들인 해리 트루먼 대통령이 미군 파병을 결정했지만, 당장 실현될 수 있는 일은 아니었다. 그 사이 한국의 운명은 바람 앞의 촛불처럼 위태로워지고 있었다.

6·25 전쟁 초반을 ‘한국군의 일방적 패배와 패주’로만 기억하는 사람들이 많다. 이는 이승만 초대 대통령의 무능을 보여주는 사례로 언급되기도 한다. 과연 그런가. 육군의 경우 비록 경기도에선 북한군 공격을 막지 못했으나, 강원도 춘천 전투는 전혀 달랐다. 북한군 진격을 저지함으로써 강원도를 우회해 서울 포위에 가담하려던 계획을 수포로 만들었다. 해군의 백두산함은 6월25일 당일 부산에 상륙하려던 북한군을 태운 적함을 격침했다. 이른바 ‘대한해협 해전’이다. 전투기가 한 대도 없던 공군은 급한 대로 L-4 연락기를 상공에 띄워 정찰을 실시한 뒤 후방석 탑승자가 직접 손으로 폭탄을 적진에 투하했다. 기억하는 이는 적지만, 한국군도 ‘용기’와 ‘결의’로 전투에 임했다.

지난 11일 서울 용산 전쟁기념관에서 개막한 ‘초전(初戰) 3일의 기록’ 전시회를 알리는 포스터. 왼쪽부터 육군, 해군, 공군의 활약상을 그림으로 소개하고 있다. 전쟁기념사업회 제공

서울 용산 전쟁기념관에서 ‘초전(初戰) 3일의 기록’ 전시회가 열리고 있다. 1950년 6월25일 북한군의 남침부터 6월28일 서울이 함락될 때까지의 긴박했던 사흘의 상황을 보여준다. 한국군은 병력과 장비의 열세 속에서 나름 최선을 다해 싸웠으나, 그것이 개전 후 3일 만에 수도를 적군에게 내준 처참한 결과까지 정당화할 순 없다. 신생 공화국의 군사적 무방비는 결국 수많은 민간인들마저 사지로 몰아 넣었다. 잘 알지도 못하는 한국이란 나라, 그리고 한국인을 위해 목숨을 바친 미군 등 유엔군 장병의 희생은 비극이 아닐 수 없다. 다시는 이런 일이 없도록 강한 국방력을 길러야 한다는 교훈을 얻는 뜻깊은 전시회가 되길 고대한다.

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