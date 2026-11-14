치킨회사도 AI 인재 뽑는다…BBQ·CJ·신세계·오리온·동원 채용 경쟁

치킨 프랜차이즈 기업이 인공지능(AI) 개발자를 뽑고, 식품회사는 연구개발과 생산공정 개선을 맡을 인재를 찾는다. 유통업계의 채용 분야가 매장 운영과 영업을 넘어 디지털 기술과 연구개발로 넓어지고 있다.

제너시스BBQ그룹 제공

14일 업계에 따르면 제너시스BBQ그룹은 오는 22일까지 AI·정보기술(IT) 개발을 포함한 9개 부문에서 신입·경력사원을 공개채용한다. 앞서 CJ그룹과 신세계그룹, 오리온, 동원그룹도 하반기 채용을 실시했다. 기업마다 모집 분야와 선발 방식은 다르지만, 연구개발과 현장 운영 역량을 갖춘 인재 확보에 나섰다는 공통점이 있다.

제너시스BBQ그룹은 지난 9일부터 하반기 공개채용을 진행하고 있다.

모집 부문은 슈퍼바이저(BM), 가맹점 개발(FC), 상품개발(R&D), 구매, AI·IT개발, 전략기획, 사업지원, 직영매장 슈퍼바이저, 직영매장 점장 등 9개다.

이 가운데 슈퍼바이저와 가맹점 개발, 상품개발, 구매, AI·IT개발 등 5개 부문은 신입과 경력사원을 함께 모집한다. 나머지 4개 부문은 경력직을 대상으로 한다.

눈에 띄는 분야는 AI·IT개발이다. 채용 인력은 AI 기반 시스템 개발과 클라우드 서버 운영, 사내 업무 시스템 관리 등을 담당한다. BBQ앱과 BBQ몰 등 자체 디지털 서비스의 개발·운영도 맡는다.

채용 절차는 서류전형, AI 역량검사, 실무면접, 임원면접, 치킨대학 교육 순으로 진행된다. 4년제 대학 졸업자와 2027년 2월 졸업예정자가 지원할 수 있으며, 신입 지원자는 내년 1월 교육에 참여할 수 있어야 한다.

BBQ는 윤홍근 회장이 강조해 온 신인재경영 방침에 따라 채용과 인재 육성에 투자하고 있다. 2023년에는 대졸 신입사원 초임 연봉을 3400만원에서 4540만원으로 33.5% 인상했다.

윤 회장은 역량과 성과를 중심으로 조직문화를 개편하고 우수 인재에게 합당한 보상을 제공하겠다는 방침을 밝혔다.

CJ그룹은 지난 9월 하반기 신입사원 공개채용을 실시했다. 채용 규모는 전년 같은 기간보다 40% 이상 늘려 최근 4년 가운데 가장 큰 수준으로 잡았다.

채용에는 CJ제일제당과 CJ푸드빌, CJ프레시웨이 등 식품·외식 계열사를 포함한 13개 계열사 및 사업부문이 참여했다.

CJ제일제당은 라이프스타일 식품과 기술소재, 핵심소재 등 3개 사업부문에서 인재를 모집했다. CJ프레시웨이는 영업과 상품기획(MD), 공급망관리(SCM), 기획, 인사, 회계 등 18개 직무를 대상으로 채용을 진행했다.

특히 CJ프레시웨이는 영업과 센터운영 직무에서 장교 출신 지원자를 위한 별도 전형도 운영했다.

지원서 접수는 9월 30일 마감됐으며, 최종 합격자는 2027년 1월 그룹 입문교육에 참여하도록 일정을 잡았다.

신세계그룹도 2027년 신입사원 공개채용에 나섰다. 지난 9월 18일부터 10월 12일까지 지원서를 접수했으며, 현재 면접 전형을 진행하는 일정이다.

채용에는 이마트와 신세계백화점, 신세계프라퍼티, SCK컴퍼니(스타벅스), 신세계푸드, 신세계I&C 등 10개 계열사가 참여했다.

신세계그룹의 특징은 채용 절차 간소화다. 지난해부터 최종 면접 이후 한 달간 실시하던 인턴십을 폐지했다. 지원자의 전형 부담을 줄이고 우수 인재를 빠르게 확보하기 위한 조치다.

11월 계열사별 면접과 12월 최종 면접을 거쳐 합격자를 선발한다. 최종 합격자는 내년 1월 정식 입사할 예정이다.

오리온은 지난 9월 22일부터 10월 6일까지 하반기 신입사원 공개채용을 진행했다.

모집 분야는 연구개발(R&D), 엔지니어링(ENG), 일반관리 등이다. R&D 부문은 제품개발을, ENG 부문은 기계설비와 생산공정 개선, 공장 증축 및 생산라인 구축 관련 업무를 담당한다. 일반관리 분야에서는 글로벌 구매와 재경, 해외관리 업무를 맡을 인력을 모집했다.

전형 과정에는 현업 실습도 포함됐다. 서류전형과 인적성검사, 1·2차 면접을 거친 지원자는 11월 4~5주차에 2주간 현업 실습에 참여한다. 이후 12월 2주차 최종 면접을 통해 신입사원을 선발할 예정이다.

오리온은 공식 유튜브 채널을 통해 직무 소개와 복리후생, 채용 관련 질의응답도 안내하고 있다.

동원그룹도 올해 하반기 신입사원 공개채용을 실시했다.

동원산업과 동원F&B, 동원시스템즈, 동원홈푸드, 동원로엑스, 동원건설산업 등 6개 계열사가 참여했다. 지원서 접수는 9월 21일부터 10월 6일까지 진행됐다.

동원그룹은 전 직무에서 이공계열 전공자와 AI·IT 관련 자격증 보유자를 우대했다.

채용 과정에는 온라인 인성검사와 AI 역량검사가 포함됐다. 1차 면접에서는 지원 직무에 따라 토론면접, 직무역량면접, 필기시험, 졸업논문 발표 등 서로 다른 평가 방식을 적용한다.

1차 면접 합격자는 6주간 현업 부서에 배치돼 인턴십을 거친 뒤 최종 면접을 치른다. 지원자들이 실제 업무를 수행하는 과정을 평가에 반영하는 방식이다.

식품·외식기업의 하반기 채용에서는 기업별 인력 확보 방향과 선발 방식의 차이가 나타난다.

BBQ는 AI·IT 개발 인력을 별도 부문에서 선발하고, CJ는 식품·외식 계열사를 포함한 그룹 채용 규모를 늘렸다. 오리온은 제품개발과 생산공정 인력 확보에 나섰다.

채용 방식도 다르다. 신세계는 인턴십을 없애 정식 입사까지 걸리는 기간을 줄인 반면, 오리온과 동원은 현업 실습과 인턴십으로 직무 수행 능력을 평가한다.

현재 지원서를 접수 중인 기업은 BBQ다. CJ와 신세계, 오리온, 동원은 하반기 공채 원서 접수를 마쳤으며, 기업별 일정에 따라 후속 전형을 진행하고 있다.

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