주가조작 범LG 3세 검거에…李대통령 "새로운 韓에선 법 지켜야"

이재명 대통령이 주가조작 혐의 수사를 피해 8년간 해외 도피 생활을 이어온 범LG가(家) 3세 구본현(57)씨의 검거 소식을 공유하며 “이제부터 새로운 대한민국에서는 법과 질서를 지키기를 바란다”고 밝혔다.
13일 이 대통령은 자신의 엑스(X)에 구씨의 검거 소식을 전한 언론 보도를 공유하며 “범죄 혐의자 여러분, 이제 해외도 안전한 도피처가 못 됩니다”라며 이같이 언급했다.
구씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수해 허위로 호재성 공시를 띄우는 수법으로 주가를 올린 뒤 차명주식을 매도해 부당이득을 취한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 구씨를 지난 9일 국내로 송환해 체포했다고 13일 밝혔다. 법원은 11일 구씨에 대한 구속영장을 발부했다.
경찰에 따르면 구씨는 차입금으로 두 곳의 코스닥 상장사를 인수하고 차명 주식을 취득한 뒤 해당 회사 명의로 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행했다. 이후 유망 비상장사의 지분을 인수해 허위 정보를 공시하고, 주가가 상승하자 차명 주식을 매도하는 방식으로 부당 이익을 얻은 것으로 조사됐다. 이 과정에서 상장사 인수자금의 출처를 자기자금으로 속이고 차명주식 매수 및 주식담보 제공 사실 등을 숨기기도 했다.
이후 주식이 상장폐지되면서 개인투자자 약 1만명이 2000억원대 피해를 본 것으로 알려졌다. 검찰은 당초 구씨의 부당이득 규모를 약 145억원으로 추산했지만, 공범 사건을 심리한 법원은 부당이득액을 특정하기 어렵다고 판단했다. 또 회사 관계법인의 현금 자산을 유흥비 등으로 사용하고 허위 자문계약을 통해 현금을 빼돌리는 등 46억원을 횡령한 혐의도 받는다.
구씨는 구자경 LG그룹 명예회장의 조카다. 앞서 2007년 신소재 전문기업을 인수한 뒤 주가를 조작해 139억원의 부당이득을 챙긴 혐의 등으로 기소돼 2012년 대법원에서 징역 3년형이 확정된 바 있다. 이번 사건의 공범으로 지목된 A씨와 B씨도 2023년 10월 대법원에서 각각 징역 5년과 징역 3년 6개월을 확정받았다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지