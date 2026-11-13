러트닉 미 상무, 의회에서 젠슨 황 스캔들 증언한다

하워드 러트닉 미국 상무장관이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 의혹과 관련해 미국 상원 청문회에 자진 출석하기로 했다.

하워드 러트닉 미국 상무장관. AFP연합뉴스

러트닉 장관의 대변인 크리스틴 아이카머는 12일(현지시간) NBC뉴스에 “러트닉 장관이 상원 은행위원회의 질의에 답변하기 위해 자발적으로 출석하는 데 동의했다”고 밝혔다. 앞서 팀 스콧 공화당 상원 은행위원장은 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 각각 다음 달 3일과 10일 은행위원회에 출석해 증언할 것을 공식 요청했다. 출석 요구에 응하지 않을 경우 소환장을 발부할 수 있다는 경고도 전달했다.

이번 청문회는 황 전 CEO와 중국 스파이 연루 의혹을 받는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전 임원 앨리스 황(중국명 황러) 사이의 불륜 의혹에서 비롯됐다. 황 전 CEO는 관련 논란이 확산하자 12일 사임했다.

미 의회는 황 전 CEO와 앨리스 황의 관계를 둘러싼 의혹뿐 아니라, 이 과정에서 엔비디아의 첨단 반도체가 미국의 대중 수출 규제를 우회해 중국으로 유입되면서 미국의 국가 안보를 위협했을 가능성을 파악하고 있다.

무역 정책을 총괄하는 러트닉 장관 역시 책임론에서 자유롭지 못한 상황이다. 그는 엔비디아의 대중 반도체 수출을 제대로 통제하지 못했고, 다수 중국 기업에 대한 대미 거래 제한 조치도 지연했다는 비판을 받고 있다.

내년 1월 상원 은행위원장을 맡을 예정인 엘리자베스 워런 민주당 상원의원은 “왜 수출 통제의 허점을 막지 못했는지 해명해야 한다”며 “미국의 첨단 기술이 중국의 군사력 증강에 쓰이는 것을 막기 위한 조치를 당장 취해야 한다”고 촉구했다.

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