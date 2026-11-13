"젠슨 황 내연녀 앨리스 황, 中국가안전부 반도체팀 소속” 의혹

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관의 반도체 전담조직 소속 일원으로 활동했다는 의혹이 나왔다. 앨리스 황이 중국의 반도체 확보와 미국의 대중국 수출 규제 완화를 위한 공작에 관여했다는 주장이다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황(중국명 황러). 로이터연합뉴스

13일(현지시간) 대만 자유시보에 따르면 이 신문은 최근 미국 측 정보 등을 인용해 중국공산당 중앙판공청이 미국과의 인공지능(AI) 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위한 전담 조직을 설치했다고 보도했다. 이 조직에는 중국공산당 중앙과학기술위원회와 국가인터넷정보판공실, 상무부, 국가안전부, 통일전선공작부, 인민해방군 관련 부서 등이 참여한 것으로 전해졌다. 조직의 주요 활동으로는 미국 내 데이터센터 건설 반대 여론 조성, 반도체 수출 규제 완화를 위한 로비, 중국과 연계되지 않은 공급망에 대한 침투, 미국 사회 내부 갈등 조장 등이 거론됐다.

자유시보는 이 조직에 참여하는 중국 국가안전부가 내부에 별도의 ‘반도체팀’을 설치했으며 앨리스 황이 이 조직의 일원이라고 보도했다. 아울러 앨리스 황이 제3국에 페이퍼컴퍼니를 설립해 첨단 반도체와 고성능 서버를 확보하고, 젠슨 황에게 접근해 미국의 대중국 반도체 수출 규제 완화를 요구하도록 영향력을 행사하는 역할을 맡았다고 주장했다. 앨리스 황이 천이신 중국 국가안전부장의 직접 지휘를 받았다는 정보도 미국 측이 파악했다고 자유시보는 전했다.

중국 국가안전부에는 앨리스 황과 유사한 임무를 수행하는 여성 요원들을 다수며, 이들이 미국 주요 기술기업 등에서 활동하고 있다는 의혹도 제기됐다. 이들은 미국의 반도체 수출 규제에 대응하는 한편 중국과 연계되지 않은 공급망과 미국의 정책 결정 체계에 접근하려 했다는 게 신문의 설명이다. 자유시보는 이러한 활동을 민주주의 진영이 경계해야 할 위협으로 규정하며 “이같은 침투가 이미 우리 곁까지 다가왔음을 보여준다”고 주장했다.

앞서 미국 언론들은 앨리스 황이 젠슨 황과의 관계를 활용해 최소 75억달러(약 10조원) 규모의 엔비디아 인공지능(AI) 반도체가 중국 기업에 우회 공급되는 과정에 관여했다는 의혹을 보도했다.다만 미국 법무부는 앨리스 황의 간첩 활동 여부에 대해 아직 결론을 내리지 못했다고 밝혔다.

엔비디아. 로이터연합뉴스

한편 잇단 불륜 의혹으로 황 전 CEO가 12일(현지시간) 사임한 가운데 후임으로 임명된 콜레트 크레스 임시 CEO가 황 전 CEO로부터 수차례 공개적으로 질책을 받던 인물인 것으로 알려졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 크레스 임시 CEO가 최고재무책임자(CFO) 시절 황 전 CEO로부터 ‘헤드라이트 앞에 선 사슴’, ‘보고만 하는 CFO’ 등의 혹평을 들었다고 보도했다. 소식통들에 따르면 황 전 CEO는 지난 여름 한 회의에서 크레스 당시 엔비디아 CFO와 재무팀을 소집해 회사의 급증하는 재무 부담을 논의하던 중, 황 전 CEO는 크레스의 발표를 듣다 갑자기 이를 중단시키고 그를 “헤드라이트 앞에 선 사슴” 같다고 비난했다. 이는 갑작스러운 상황에 놀라 얼어붙은 사슴처럼 어쩔 줄 몰라 한다는 의미다.

황 전 CEO의 뒤를 이어 엔비디아를 이끌게 된 크레스 임시 CEO는 마이크로소프트와 텍사스 인스트루먼트 등에서 재무 담당 직책을 맡아왔다. 그는 2013년 엔비디아 CFO로 합류한 것으로 알려졌다. WSJ은 크레스가 엔비디아에 합류한 후 지난 10월 기준 기업가치가 5조8000억 달러(약 7726조원)에 달할 정도로 성장한 이 회사를 황 전 CEO와 함께 이끌며 숱한 경영 현안을 다뤘다고 전했다. 크레스는 또 오픈AI가 추진하던 오하이오주 대규모 데이터센터 사업과 관련해 엔비디아가 제공하려던 금융 지원 규모를 재검토해 당초 논의되던 초기 지원 규모를 절반으로 줄이는 데 관여한 것으로 전해졌다. 엔비디아와 오픈AI는 이후 축소된 조건으로 계약을 체결했다.

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