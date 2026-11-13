한·중 외교장관 베이징 회담…왕이 “손잡고 아태 공동체 건설”

한·중 외교장관이 3개월만에 중국 베이징에서 만나 양국 협력 방안을 논의했다. 다음 주 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞둔 중국은 한국과의 관계가 개선과 발전의 정상 궤도로 돌아왔다고 평가하면서 양국이 함께 아시아태평양 공동체 건설에 나서야 한다고 강조했다.

13일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 조현 외교장관(왼쪽)과 왕이 중국 외교부장이 만나 악수하고 있다. 연합뉴스, 베이징특파원 공동취재단 제공

13일 왕이 중국 외교부장은 이날 베이징 댜오위타이 국빈관에서 열린 조현 외교부 장관과의 회담 모두발언에서 “중·한(한·중) 양국이 잇따라 APEC 회의를 개최하는 만큼 손을 맞잡고 아시아태평양 공동체 건설을 함께 추진해 역내 공동 발전과 번영을 촉진해야 한다”고 말했다. 왕 부장은 한국의 지난해 경주 APEC 정상회의 개최와 올해 중국의 회의 준비에 대한 기여를 높이 평가했다. 이어 선전 정상회의가 양국 관계에 새로운 동력을 제공할 것이라는 기대를 나타냈다.

왕 부장이 강조한 ‘아태 공동체’는 중국이 올해 APEC 의장국으로 내세운 핵심 의제다. 중국은 ‘아시아태평양 공동체 건설과 공동 번영 촉진’을 올해 주제로 정하고 개방·혁신·협력을 3대 우선 과제로 제시했다. 다자무역체제 지지와 역내 경제통합, 공급망 회복력 강화, 인공지능(AI) 협력 등이 주요 논의 대상이다.

중국은 정상회의를 앞두고 경제 세계화의 후퇴에 대응하는 역내 협력의 필요성을 거듭 강조하고 있다. 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 지난 3일 화상으로 열린 APEC 외교·통상 합동각료회의에서도 경제 세계화가 역풍을 맞고 있다며 개방적 발전과 포용적 세계화를 추진해야 한다고 밝혔다. 이번 한·중 외교장관회담에서도 이러한 협력 기조를 이어간 것이다.

중국은 교역과 인적 왕래 확대도 관계 개선의 성과로 제시했다. 왕 부장은 올해 양국 교역액이 사상 최고치를 기록할 것으로 전망하고, 인적 왕래도 연간 1000만명 수준을 회복할 것으로 기대했다.

조 장관은 한반도 평화와 안정이 양국의 공동이익이라며 전략적 소통 강화를 강조했다. 양측이 관계 개선에 공감하면서도 조 장관은 한반도 정세 진전을, 왕 부장은 APEC을 통한 역내 협력 확대를 각각 주요 과제로 부각했다.

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