여야 내홍 공개 분출…민주당 신천지·국힘 조작 징계 논란 [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

더불어민주당 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 13일 국회 소통관에서 최고위원회의에 불참한 채 당 쇄신을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

①민주당 최고위까지 번진 ‘신천지 갈등’

더불어민주당의 신천지 교인 집단 가입 의혹을 둘러싼 갈등이 계파 간 장외 설전을 넘어 지도부 내 공개적인 정면 충돌로 번지는 양상이다. 친청(친정청래)계 최고위원 3명은 13일 최고위원회의에 불참하고 외부 기자회견을 열어 “김민석 대표가 감찰 대상”이라고 주장했고, 당권파는 친청계의 불참을 “당을 분열시키는 부적절한 집단행위”라고 비판했다.

이날 당 최고위가 열리는 같은 시각에 친청계 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 별도로 기자회견을 열고 “애초에 (당원정비태스크포스)TF 목표가 전당대회 경쟁자 죽이기 아니었나 하는 의구심이 든다”며 당이 자체적으로 진행한 신천지 교인의 집단 가입 의혹 조사를 정청래 전 대표를 겨냥한 표적조사라고 주장했다. 이 최고위원은 “당원정비TF 조사 과정이 표적조사란 의혹에 대해 감찰해야 한다는 요구에 (김 대표는) 답해야 한다”고 말했다.

반면 최고위에 참석한 친석계는 친청계 3명의 불참을 강하게 비판했다. 전용기 최고위원은 “최고위원 세 분이 공개 최고위 시간에 국회 소통관에서 기자회견을 진행하고 있다”며 “이런 모습은 처음이라 당황스럽다. 분열주의가 없다고 말하면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보여야 되겠나”라고 되물었다.

최고위 후 박성준 수석대변인도 기자들과 만나 “민주당 역사에 최고위 시간에 최고위원들이 들어오지 않았던 역사가 있었냐. 이런 일은 한 번도 없었다”며 “당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행위”라고 비판했다.

박 수석대변인은 친청계 최고위원의 불참이 장기화할 경우 대응 방안을 묻자 “추후 최고위원들의 행동이 어떻게 이어질지 지켜봐야 할 것 같고 그에 따라 대응할 것”이라고 말했다.

무소속 한동훈 의원이 지난 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

②국힘, ‘조작 징계’ 논란 일파만파

국민의힘 윤리위원의 ‘조작 징계’ 폭로를 둘러싼 당내 파장이 확산하고 있다. 친한(한동훈)계는 무소속 한동훈 의원 제명 과정에 대한 진상조사를 촉구하며 장동혁 대표에 대한 형사처벌까지 거론하며 지도부의 책임론을 제기했다. 반면 당 지도부는 조작 징계 의혹은 사실무근이라며 반박하며 친한계를 향해 역공을 펼쳤다.

박정훈 의원은 13일 MBC 라디오에서 장 대표를 겨냥해 “징계 사유가 조작됐고 (윤리위) 독립성을 해쳤다는 게 다 드러난 상황”이라며 “당의 규정을 어기고 직권을 남용한 것으로, 법적으로도 문제 될 수밖에 없고 형사처벌 사안”이라고 주장했다.

안상훈 의원도 KBS 라디오에서 “한동훈을 일단 제명하는 결론을 갖고 윤리위가 속전속결로 이뤄졌다”며 “(황 위원이) 증거까지 있다고 했기 때문에 당 차원에서 명백히 어떤 식으로 (징계가) 이뤄졌는지 제대로 된 진상조사가 이뤄져야 될 것”이라고 말했다.

반면 박충권 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “형사처벌을 받아야 될 것은 당원게시판에서 패륜 정치를 하고 여론 조작을 하고 당을 분열시킨 ‘분열 정치’가 형사처벌 대상이 아닐까 생각한다”며 “언제, 어떤 윤리위가 징계를 연다고 해도 같은 결론일 것”이라고 일축했다.

5선 윤상현 의원은 페이스북을 통해 “징계 결정에 직접 참여했던 현직 윤리위원이 문제를 제기했다는 점에서 당 전체의 신뢰가 걸린 중대한 사안”이라며 “지도부가 황 위원에게 소명을 요구한 만큼 객관성과 독립성을 갖춘 진상조사위원회를 꾸려야 한다”고 촉구했다.

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