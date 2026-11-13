한국마사회, 국산 승용마 최강자 가렸다…영홀스컵·주니어컵 성료

국산 승용마의 기량과 품질을 겨루는 경연대회가 막을 내렸다. 우수 국산마를 발굴하는 경연부터 실제 거래로 이어지는 경매까지 함께 열리면서 국내 승용마 시장의 경쟁력을 확인하는 자리가 됐다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 지난 3일부터 5일까지 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘2026 YOUNG HORSE CUP & JUNIOR CUP’과 ‘2026 국산 승용마 경매’를 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 지난 3일부터 5일까지 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘2026 YOUNG HORSE CUP & JUNIOR CUP’과 ‘2026 국산 승용마 경매’를 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다. 한국마사회 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 지난 3일부터 5일까지 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘2026 YOUNG HORSE CUP & JUNIOR CUP’과 ‘2026 국산 승용마 경매’를 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다. 한국마사회 제공

이번 대회는 제주와 상주에서 열린 국산 어린말 승마대회와 국산마 품평회 스포츠말 부문 지역예선을 통과한 우수 국산마들이 실력을 겨루는 결승 무대다. 국산 어린말 76두와 선수 및 소유자 등 48명이 참가해 마장마술과 장애물 경기, 품평회 등을 진행했다.

4~7세 어린말이 출전한 영홀스컵에서는 마장마술 부문 ‘써컴플리먼트’(6세·소유자 조재윤)와 장애물 부문 ‘루비안’(6세·소유자 김보선)이 각각 정상에 올랐다.

써컴플리먼트는 지난 9월 상주 지역예선 마장마술 C클래스에서 2위를 차지한 데 이어 결승에서 우승하며 경쟁력을 입증했다. 루비안도 상주 지역예선 장애물 B+클래스 우승에 이어 결승까지 제패했다. 특히 루비안은 상금 880만원을 받으며 부문별 대표 어린말에 이름을 올렸다.

국산마 품평회 결승전인 주니어컵에서는 2~3세 스포츠말 35두가 경쟁했다. 지역예선에서 3+등급 이상을 받은 말들이 출전했으며 체형과 보행, 기승자 없이 말 스스로 장애물을 넘는 프리점핑 등을 종합 평가했다.

그 결과 2세 말 부문에서는 ‘낭산짱’(소유자 신동현), 2세 포니 부문에서는 ‘현둘리’(소유자 현달환), 3세 말 부문에서는 ‘비앙카’(소유자 김준성), 3세 포니 부문에서는 ‘에쓰씨썬밸리’(소유자 윤정화)가 각각 1위를 차지했다.

대회와 연계한 국산 승용마 경매에서는 ‘코코아’가 최고 낙찰가를 기록했다. 올해 제2회 국산마 품평회에서 3+등급을 획득한 코코아는 입찰 경쟁 끝에 2100만원에 새 주인을 찾았다.

한국마사회는 이번 대회를 계기로 우수 국산 승용마 발굴과 품질 향상은 물론 거래시장 활성화에도 힘을 쏟을 계획이다.

엄영석 한국마사회 말산업본부장은 “이번 대회를 통해 해마다 향상되는 국산 승용마의 기량과 품질을 확인할 수 있었다”며 “국산 승용마의 경쟁력 강화와 거래시장 활성화를 위한 지원을 확대하고 해외 수출 판로 개척까지 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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