국내·외 증권사 목표가 ‘들쭉날쭉’…길 잃은 ‘삼전닉스’ 개미들

국내 ‘반도체 투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스의 향후 주가 전망을 놓고 국내·외 증권가의 시각이 크게 엇갈리고 있다. 최근 인공지능(AI) 투자 과잉 우려 등으로 좀처럼 두 회사의 주가가 반등하지 못하는 가운데 투자자들의 고심도 깊어지고 있다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

13일 금융투자업계에 따르면 현재 삼성전자의 목표주가 차이는 42만원까지 벌어졌다. 유안타증권이 69만원을 제시한 반면 BNK투자증권은 27만원을 유지하고 있다. SK하이닉스의 경우 SK증권과 교보증권이 가장 높은 400만원을 제시했고, 가장 낮은 목표주가는 BNK투자증권의 165만원으로 격차가 235만원에 달한다. 반도체 업황과 실적 전망은 대부분 긍정적이지만, 내년 이후 반도체 공급 확대에 따른 수익성 전망에 따라 증권사 분석이 엇갈리는 것으로 분석된다. 두 회사의 주주환원 정책 기대 효과도 전망치를 가르는 요소로 쓰인다.

삼성전자에 대해 백길현 유안타증권 연구원은 “2028년까지 타이트한 수급이 이어질 가능성이 커 과거 사이클 대비 실적 가시성이 크게 높아졌다고 판단한다”며 “메모리 비즈니스에 기반을 둔 추가 FCF(잉여현금흐름) 여력을 바탕으로 내년 1월 말 발표될 차기 주주환원 정책이 (주가의) 추가 모멘텀이 될 것”이라고 분석했다.

삼성전자. 뉴스1

반면 이민희 BNK투자증권 연구원은 “내년에도 인프라 투자는 지속하겠지만 성장률은 기대보다 낮아질 것”이라며 “빅테크 기업들의 FCF 악화와 자본 조달 이슈는 지속할 것이며, 네오클라우드 같은 AI 기업들의 신용위험은 고금리가 지속하는 한 다시 커질 전망”이라고 내다봤다.

SK하이닉스 전망도 비슷하다. 한동희 SK증권 연구원은 “장기공급계약(LTA)에 대해 기존 5년에서 추가 연장에 대한 논의가 진행 중이며, 2029년까지 고대역폭메모리(HBM)와 D램은 사실상 완판, HBM 수요는 공급 가능 물량의 2배를 상회, 2030년까지 메모리 수요 우위를 전망한다”며 “AI 인프라 투자의 강력한 명분과 메모리 수요의 구조성, 잠재적으로 매우 높은 LTA 위반 비용을 감안하면 실적 가시성과 안정성 제고가 동반되는 국면”이라고 강조했다.

반면 이민희 연구원은 “메모리 수요 모멘텀이 올해 2분기 정점을 지나 둔화하는 흐름이 지속할 전망”이라며 “메모리 비용 한계 도달에 따라 시스템당 용량 증가 둔화, 경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수 하락 전환, 고금리 상태가 유지될 것”이라고 설명했다.

증권사 간 전망은 갈리지만, 최근 증권가에서 두 회사 목표주가를 서서히 낮추는 흐름은 눈길을 끈다. IBK투자증권(35만원), 한국투자증권(44만원), iM증권(37만원), 하나증권(40만원)이 잇따라 삼성전자의 목표주가를 하향 조정했다. SK하이닉스 역시 KB증권(350만원), IBK투자증권(320만원), 한국투자증권(320만원), iM증권(230만원), 하나증권(280만원)이 눈높이를 낮췄잡았다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. 뉴스1

글로벌 증권사들의 전망도 간극이 크다. 모건스탠리는 최근 삼성전가 목표주가를 38만1000원에서 30만9000원으로 18.9% 하향 조정했다. SK하이닉스도 기존 260만원에서 160만원으로 38.5% 낮췄다. AI 투자 확대로 메모리 반도체 호황이 이어지고 있지만, 2027년 말부터 신규 생산시설이 가동되면서 현재의 높은 수익성이 장기간 유지되기는 어려울 수 있다는 분석에서다.

반면 노무라증권은 메모리 수요가 내년까지 공급보다 빠르게 늘어날 것이라며 삼성전자 67만원, SK하이닉스 470만원의 목표주가를 유지했다.

이처럼 국내·외 증권사들의 전망이 극단으로 향하면서 개인 투자자들의 혼란도 커지고 있다.

한 투자자는 “아무리 판단 기준이 다르더라도, 같은 종목을 놓고 증권사 전망이 이 정도까지 벌어지는 것이 맞는 건가”라며 “이미 마이너스 수익률이어서 우선 보유하고는 있지만, 앞으로 어떻게 해야 할지 막막할 따름”이라고 토로했다.

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