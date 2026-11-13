TSMC 직원 개인정보 온라인서 판매…해커 “4만6000건, 2억8000만원”

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC의 전·현직 직원 개인정보가 외부로 유출됐다. 온라인에 판매글을 올린 해커는 직원 정보 4만6000여건을 확보했다며 구매자가 나타나지 않으면 전부 공개하겠다고 위협했다. TSMC는 일부 직원 정보가 유출된 사실을 인정하면서도 자체 시스템이 해킹됐다는 증거는 발견되지 않았다고 밝혔다.

TSMC. AP연합뉴스

13일 대만 중앙통신사와 TVBS방송 등에 따르면 최근 해킹 포럼 ‘다크포럼스’와 ‘브리치포럼스’ 등에 TSMC 직원 데이터를 판매한다는 글이 올라왔다. 판매자가 주장한 자료 규모는 6.9기가바이트(GB), 4만6000여건으로, 요구한 금액은 비트코인 3개다. 해당 액수는 약 740만대만달러(약 2억8000만원) 에 달한다.

해커는 성명과 생년월일, 직책, 국적, 신분증 번호, 주소, 휴대전화 번호, 이메일, 은행 정보 등 총 19개 항목을 보유하고 있다고 주장했다. 직원 본인 정보뿐 아니라 비상 연락처 등도 포함됐다는 설명이다. 일주일 안에 구매자를 찾지 못하면 모든 데이터를 공개하겠다는 위협도 덧붙였다.

다만 판매자가 주장하는 자료 전체의 진위와 실제 피해 규모는 확인되지 않았다. TSMC 역시 일부 전·현직 직원 정보가 허가 없이 외부 웹사이트에 게시됐다는 사실을 확인했을 뿐, 유출 규모가 4만6000여건이라고 공식 인정한 것은 아니다.

TSMC는 전날 발표한 입장에서 현재까지 회사 자체 정보시스템에 외부 침입이 있었다는 증거는 없다고 밝혔다. 외부에 게시된 정보는 한 클라우드 서비스 공급업체의 시스템에 저장된 자료와 일치하지만, 회사의 생산 운영이나 고객 관련 자료와는 무관하다고 설명했다. 해당 공급업체의 이름은 공개하지 않았다.

회사는 피해 직원들에게 순차적으로 사실을 알리고 필요한 지원을 제공하고 있다. 클라우드 서비스 공급업체와 수사기관, 외부 사이버보안 전문기관 등과 협력해 유출 경위와 범위를 파악하고 후속 조치를 진행 중이다.

이번 사건은 대만 공공기관과 기업을 겨냥한 사이버공격이 잇따르는 가운데 불거졌다. 대만 디지털발전부 산하 사이버보안 당국은 전날 최근 기업 10여곳이 공격 피해를 봤으며, 약 800만건의 개인정보가 영향을 받았다고 밝혔다. 외교부 영사사무국의 일부 자료 유출과 타이베이시 공무국 산하 기관의 페이스북 계정 탈취 사건도 발생했다.

당국은 인공지능(AI)을 활용한 사이버공격이 국제적으로 확산하고 있다며 기업들에 보안 취약점 보완과 피해 이용자 통지, 불필요한 개인정보 수집 축소 등을 당부했다.

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