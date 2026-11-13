5개월 만에 또…중기부 ‘모두의 창업’ 참가자 818명 정보 유출

AI 솔루션 업체 ‘아미쿠스렉스’ 해킹 공격받아
지난 6월 1차 당시에도 5000명 정보 유출
중소벤처기업부의 대국민 창업 지원 프로젝트 ‘모두의 창업’ 참가자 지원 기업에서 800명 넘는 개인정보 유출 정황이 확인됐다.
13일 중기부에 따르면 2차 프로젝트의 AI 솔루션 공급기업 중 한 곳인 ‘아미쿠스렉스(솔루션명 ‘로폼’)’가 11일 오전 8시30분 자체 시스템에서 외부 해킹 공격 정황을 포착했다. AI 솔루션 업체는 참가자들이 창업 아이디어를 구체적으로 발전시킬 수 있도록 다양한 AI 이용을 지원하는 역할을 맡고 있다.
이 회사가 보유하고 있던 2만28명의 개인정보가 유출됐는데, 2차 모두의 창업 참가자 818명도 여기에 포함된 것으로 나타났다. 유출 정보는 이용자 이름, 전화번호, 이메일 주소다. 아미쿠스렉스는 사고 직후 해외 인터넷 프로토콜(IP) 접속 차단 등 기술적 보안조치를 시행했고, 13일 오후 3시에 유출이 확인된 이용자에게 유출 사실을 통지했다.
중기부와 중기부 산하 창업진흥원은 프로젝트 참여자에게 스미싱 등 2차피해 예방 방법을 안내했다.
양 기관은 “추가 피해 방지를 위해 노력하는 한편, 전체 모두의 창업 AI 솔루션 공급기업을 대상으로 개인정보 접근 권한 관리, 보유기간 경과 후 파기 여부 등 개인정보 보호조치 이행 실태를 점검·관리하겠다”고 밝혔다.
‘모두의 창업’에서 개인정보가 유출된 건 이번이 처음이 아니다 지난 6월 1차 때도 AI 솔루션 기업의 해킹으로 인해 프로젝트 합격자 5000명의 이메일 주소와 심사평, 창업 아이디어 요약 등의 정보가 유출됐다. 이후 중기부는 개인정보 암호화 체계 강화 등 재발 방지를 약속했다. 그러나 5개월 만에 또다시 사고가 반복되면서 부실한 개인정보 관리와 재발 방지 대책 실효성이 도마 위에 오르게 됐다.
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