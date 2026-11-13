‘3전 전승’ 최고의 출발 IBK기업은행 마나베 감독 “오늘 최정민은 미들 블로커로 선발 출장한다” [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자] “오늘 (최)정민은 미들 블로커에서 시작한다”

IBK기업은행과 흥국생명의 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 맞대결이 펼쳐진 13일 화성종합체육관. IBK기업은행은 이날 경기 전까지 올 시즌 3전 전승을 달리며 최악의 출발을 보였던 지난 시즌과는 180도 달라진 모습이다.

그 중심에는 마나베 마사요시 감독 체제에서 미들 블로커뿐만 아니라 아포짓 스파이커로도 나서며 데뷔 6년차에 최고의 시즌을 예고하고 있는 최정민이 있다. 이날 관심도 최정민이 어느 포지션으로 선발 출장하느냐에 쏠렸다. 마나베 감독은 “오늘은 미들 블로커로 선발 출장한다”라고 답했다.

비시즌 때는 박은서를 주전 세터로 낙점해 A팀에서 훈련을 시켰던 마나베 감독이지만, 정작 올 시즌 3경기 모두 김하경이 선발로 나섰다. 이날도 김하경이 선발로 나선다. 주전 세터 자리를 바꾼 이유를 묻자 마나베 감독은 “V리그 개막 전까지 KOVO컵을 비롯해 연습경기까지 세터들의 토스에 대한 공격 성공률과 효율을 분석하니 (김)하경이 제일 높았다. 앞으로도 경기 특성이나 상황에 따라 주전 세터들은 바뀔 수 있다”라고 설명했다.

IBK기업은행은 지난달 말 열린 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명권 획득이라는 행운을 누리며 미국 UCLA 주전 세터 출진인 오드리 박을 지명했다. 개막전이었던 지난 3일 현대건설전에서 코트를 밟으며 데뷔전을 치른 오드리 박은 아직 세터로는 기용되지 못하고 있다. 마나베 감독은 “오드리 박은 장신 세터로 블로킹에서 특장점이 있다. 기대가 크다. 다만 아직 팀에 합류한 지 얼마 되지 않았기 때문에 공격수들과의 호흡은 멀었다. 세터로 출전시킬 시기는 아직 정해지지 않았다”라고 설명했다.

이날 마나베 감독은 흥국생명 요시하라 토모코 감독과 일본인 사령탑 맞대결을 펼친다. 둘의 첫 맞대결은 지난달 여수 KOVO컵에서 성사됐고, 당시는 흥국생명이 풀 세트 접전 끝에 승리했다. 다만 요시하라 감독도 그랬듯, 마나베 감독도 일본인 사령탑 간의 맞대결이라는 건 특별함이 없는 듯 하다. 그는 “어떤 팀과 경기를 해도 똑같다”라면서 “요시하라 감독이 일본에 있을 때 저는 대표팀 감독을 맡고 있어서 접점은 그리 없다”라고 설명했다.

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