전문직 시험가에 번지는 ‘AI 안경’ 의심…리트 만점자도 수능 국어 생중계 예고

최근 세무사시험 수석 합격자를 둘러싼 인공지능(AI) 스마트 안경 사용 의혹이 다른 전문직 시험의 고득점자에게까지 번지고 있다. 수험생들 사이에서는 시험 결과를 신뢰하기 어렵다는 불만이 나오는 한편, 일각에서는 근거 없는 의혹 제기로 고득점자들이 피해를 볼 수 있다는 지적도 나온다.

서울시교육청에서 수능 스마트 안경(AI 안경) 전담 본부요원 연수에서 스마트 안경 업체 관계자들이 스마트안경을 시연하고 있다. 이날 교육청은 수능 당일 AI 기능이 탑재된 스마트 안경을 악용한 부정행위를 막고자 전담요원 교육에 착수했다. 뉴스1

13일 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 각종 시험 고득점자의 부정행위를 의심하는 글이 잇따랐다. 지난 7월 치러진 2027학년도 법학적성시험(LEET·리트)에서 언어이해와 추리논증 두 영역 모두 만점을 받아 화제를 모은 이모(33)씨도 의심의 대상이 됐다. 리트가 시행된 2008년 이후 두 영역에서 모두 만점을 받은 사람은 이씨가 처음이다.

◆ “수능 국어 풀겠다”…세무사 차석도 유튜브서 즉석 풀이

일부 누리꾼들은 이씨의 높은 점수에 대해 시험에서 AI 스마트 안경을 사용한 것 아니냐는 의문을 제기했다. 결국 이씨는 지난 12일 자신의 인스타그램에 “19일 수능 국어 (영역을) 실시간 라이브로 풀이하겠다”고 전했다. 그는 수능 당일 국어 문제지가 공개되면 이를 인쇄해 오전 11시부터 80분간 문제를 푸는 모습을 생중계할 계획이다. 이를 두고 온라인에서는 이씨의 대응을 응원하는 댓글과 수능 국어 문제를 푸는 것으로 리트 성적에 대한 의문을 해소하기는 어렵다는 엇갈린 반응이 나왔다.

고득점자들에 대한 불신의 눈초리가 이어지자 제63회 세무사시험 차석 합격자도 해명에 나섰다. 그는 자신의 유튜브 채널에서 시험 당일 안경 자체를 쓰지 않았다고 밝히고 즉석에서 세무회계 문제를 풀었다. 온라인 커뮤니티에서 세무사시험과 다른 자격시험을 향한 비난이 확산하는 것을 보고 영상을 올렸다는 그는 “세무사 시험을 비롯한 모든 시험을 준비하는 분들 및 합격하신 분들 모두의 노력이 폄하되는 현재의 상황이 너무나도 통탄스럽다”고 했다.

◆ 점수에 출신 대학까지…합격자 향한 의심 확산

전문직 시험 고득점을 둘러싼 논란은 올해 세무사시험 수석 합격자가 1차 시험에서 한 문제만 틀린 사실이 최근 알려지면서 시작됐다. 이에 대해 일부 수험생은 시험 난도가 높아 해당 점수를 받기 어렵다고 주장했다. 실제로 수석 합격자가 만점을 받은 과목 중 하나인 세법학개론의 응시자(1만6856명) 평균은 30.18점이다.

한국세무사회는 관계당국의 철저한 조사를 촉구하면서도 “시험 성적이 높다는 이유만으로 특정 응시자의 부정행위를 의심하거나 단정하는 것은 매우 신중해야 한다”고 밝혔다.

AI 스마트 안경을 둘러싼 의혹은 전방위로 확산하고 있다. 온라인 커뮤니티에는 국가직 7급 공채 선거행정직 필기시험에서 행정학 만점을 받은 것으로 알려진 응시자를 저격하는 글이 올라오는가 하면, 특정 시험 합격자의 출신 대학을 문제 삼는 반응도 나왔다.

문제는 근거 없는 의혹 제기가 퍼지면서 일부 고득점자들이 애꿎은 피해를 보는 상황이 생기고 있다는 점이다. 실제로 대학생 커뮤니티 에브리타임 ‘고시게시판’에는 모 대학들의 출신 합격자가 늘어난 것 같다며 변리사시험에 문제가 없는지 묻는 글이 게시됐다. 지역 국립대 학생이 5급 공채 행정직에 합격했다는 사실 자체를 문제 삼은 글도 있었다.

서울 시내 한 가전매장에 진열된 인공지능(AI) 스마트 안경.뉴시스

◆ 공단 “구체적인 증거 확인 안 돼”…정부, 부정행위 무관용 대응

세무사 시험을 주관한 한국산업인력공단은 현재까지 해당 의혹을 뒷받침할 구체적인 증거는 확인되지 않았다는 입장이다. 공단 측은 “제1차 시험의 전산 자동 판독 채점 자료에서도 특이사항은 발견되지 않았다”며 “보다 면밀한 사실관계 확인을 위해 공단 채점센터에서 제2차 시험 논술형 답안지에 대한 채점전문가 검토를 진행하고 있다”고 밝혔다.

논란이 사그라들지 않자 정부는 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험을 앞두고 AI 스마트 안경 등을 악용한 부정행위에 적극 대응하겠다고 발표했다.

국무총리실은 이날 보도자료를 통해 “당면한 대학수학능력시험이 공정하고 안정적으로 치러지도록 사전에 철저히 준비하고 진행 상황을 끝까지 챙기겠다”면서 “세무사 시험 등 의혹이 제기된 사례에 대해서는 수사 의뢰를 포함한 철저한 조사를 통해 의혹을 해소하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “부정행위가 확인될 경우, 관련 법령과 규정에 따라 그에 상응하는 책임이 따르도록 하겠다”며 “각종 국가시험의 관리체계 전반을 종합적으로 점검하여 스마트기기를 악용한 부정행위가 완전히 근절될 수 있도록 범정부 대책을 조속히 마련하겠다”고 강조했다.

서울시교육청에서 수능 스마트 안경(AI 안경) 전담 본부요원 연수에서 스마트 안경 업체 관계자들이 스마트안경을 시연하고 있다. 이날 교육청은 수능 당일 AI 기능이 탑재된 스마트 안경을 악용한 부정행위를 막고자 전담요원 교육에 착수했다. 뉴스1

전문가들은 AI 스마트 안경 부정행위를 막기 위해선 사전 예방 조치를 강화해야 한다고 말한다.

양정호 성균관대 교육학과 교수는 “시험 현장에서 AI 안경을 쓴 학생을 파악해서 잡아내기는 현실적으로 상당히 어렵다”며 “가장 현실적인 예방은 AI 안경 관련 부정행위가 발견된다면 해당 시험을 무효시키고 2년이나 4년 안에 재응시하는 권한 그 자체를 박탈하게 하는 형태로 사전에 경고를 명확히 주는 것”이라고 설명했다.

이어 양 교수는 “부정행위를 하는 사람은 꼭 AI가 아니더라도 다양한 경로로 하려고 계속 노력한다”며 “그에 맞춰 매번 시험 방향을 바꾼다는 것은 현실적으로 불가능하고 사전과 사후에 징계를 철저히 하는 게 실질적으로 문제를 차단할 수 있는 방법”이라고 밝혔다.

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