‘MS365’가 ‘364’ 된 하루… 아웃룩 등 12시간 넘게 장애

마이크로소프트(MS)의 업무용 서비스 ‘MS365’가 이틀에 걸친 장애로 빛이 바랬다. 이메일 서비스 아웃룩 등 주요 서비스의 장애가 미국 동부시간 12일에서 13일 새벽까지 12시간 넘게 이어지면서 세계 각국 정부기관과 기업의 업무에 차질이 빚어졌다.

13일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 전날 시작된 아웃룩과 업무용 메신저 팀즈, 인공지능(AI) 비서 코파일럿 등의 장애가 이날 미국 동부시간 새벽까지 이어졌다. 미국의 업무 시간을 덮친 장애는 한국 등 아시아·태평양 지역의 업무 시간까지 계속됐다. MS는 일부 서비스에서 회복 조짐이 나타났다고 밝혔지만 완전 복구 예상 시각은 제시하지 못했다.

장애 여파는 각국 정부기관으로 번졌다. 미국 연방하원은 소속 이용자들이 영향을 받아 기술진이 MS와 협력하고 있다고 밝혔다. 일본 정부의 공용 정보기술(IT) 기반시설에도 문제가 발생했으며, 호주에서는 정보기관과 연방경찰이 영향을 받았다. 뉴질랜드 외교부도 이메일 수신에 차질이 있다며 세계 각국의 자국 대사관과 영사관, 대표부가 영향을 받고 있다고 공지했다.

국내 기업에서도 이메일 송수신이 지연되거나 코파일럿에 접속하지 못하는 일이 벌어졌다. 주요 기업들은 임직원에게 긴급 공지를 보내 장애 사실을 알리고 서비스별 이용 현황을 파악했다.

온라인 서비스 장애 감시 사이트 다운디텍터에 집계된 미국 내 아웃룩 장애 신고는 전날 오후 1시쯤 13만건을 넘어섰다. 같은 날 오후 9시30분에도 2만5000건 이상이 접수됐다. 이용자들은 이메일을 보내거나 받지 못하고 받은편지함을 불러오는 데도 어려움을 겪었다.

다만 MS365의 모든 기능이 중단된 것은 아니다. MS는 클라우드 기반 이메일·일정 관리 서비스인 ‘익스체인지 온라인’과 이메일에 의존하는 기능들이 영향을 받았으며, 이에 의존하지 않는 기능은 정상적으로 작동했다고 설명했다.

MS는 영향을 받은 서버의 핵심 프로세스에 과부하가 걸리면서 서버가 응답하지 않고 처리 용량이 줄어드는 현상을 확인했다고 밝혔다. 다만 이용자 접속량 증가로 발생한 문제는 아니라고 설명했다. 회사는 서버를 재가동하고 접속 요청을 다른 경로로 분산하는 등 복구 작업을 벌이고 있다. 현재까지 악의적인 공격이나 사이버 활동에 따른 장애 정황은 확인되지 않았다는 게 MS의 설명이다.

앞서 MS는 전날 오전 북미 지역 팀즈의 접속 장애 신고를 조사 중이라고 공지했으나 이후 아웃룩 등에서도 장애 신고가 급증했다. 여파는 외부 업체로도 번져 오픈AI와 앤트로픽의 MS 서비스 연동 기능에 문제가 발생했다. 미국 전기트럭 업체 워크호스그룹은 업무 차질을 이유로 12일 예정했던 3분기 실적 발표와 콘퍼런스콜을 오는 16일로 연기했다.

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