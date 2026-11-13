배경훈 “젠슨 황 사임해도 한국과의 AI 협력 문제없을 것”

“젠슨 황이 그동안 대한민국에 굉장히 많은 우정과 스킨십을 발휘했지만, 정부와 기업 간 협력에는 문제가 없을 것으로 봅니다.”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 13일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 후 취재진과 만난 자리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 갑작스러운 사퇴와 관련한 영향을 묻는 질문에 이같이 답했다. 배 부총리는 엔비디아의 경영진 교체에도 국내 반도체·인공지능(AI) 기업과의 협력은 차질 없이 이어질 것으로 전망했다. 엔비디아 본사의 내부 상황이 정리되는 대로 직접 협의에 나서 GPU 확보 등 기존 협력 사업이 계획대로 진행될 수 있도록 하겠다는 입장이다.

배 부총리는 젠슨 황의 사퇴가 엔비디아와 국내 기업 간 협력 관계에 미칠 영향은 제한적일 것으로 내다봤다. 그는 “애플도 스티브 잡스 이후 팀 쿡이 잘 애플을 키웠듯이 또 훌륭한 CEO가 오실 것”이라며 “현재 엔비디아와 한국 반도체 기업들, 여러 AI 기업들 간 협력 논의가 많이 이뤄지고 있는 만큼 엔비디아도 한국을 굉장히 중요한 파트너라고 여전히 생각할 것으로 믿는다”고 말했다. 이어 “우리도 거기에 따라서 흔들림 없이 지금 계획대로 잘 가면 될 것이라고 생각한다”고 강조했다.

엔비디아 본사와의 공식 소통 계획에 대해서는 내부 상황이 정리되는 대로 직접 만나 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 배 부총리는 “미국 엔비디아도 내부 정리가 돼야 하는 상황”이라며 “상황이 정리되는 대로 빠르게 엔비디아 본사하고도 얘기할 것”이라고 말했다.

이어 “GPU 관련 사업들과 AI 관련 여러 협력 사업들이 차질 없이 진행되기 위해서라도 빠르게 만나 상황을 잘 정리하고 계획대로 진행될 수 있게 하겠다”고 설명했다.

엔비디아의 경영진 교체에 따른 시장 불안과 관련해서는 “전반적인 반도체 시장은 다시 우상향하고 있고 엔비디아도 지금 상황이 정리되면 다시 정비가 될 것으로 보고 있다”고 말했다.

향후에는 엔비디아 신임 CEO와의 만남도 추진할 계획이다. 배 부총리는 “일단 본사 차원에서 공식적으로 미팅을 해야 할 것 같다”며 “비공식적으로는 여러 가지 채널을 통해 얘기하겠지만 신임 CEO가 선임되면 만날 계획을 가지고 있다”고 언급했다.

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