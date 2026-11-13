‘젠슨 황 쇼크’ 피하지 못한 코스피…외국인 ‘순매도’에 발목

코스피가 결국 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임 악재에 발목이 잡힌 모양새다. 이재명 대통령 주도로 열린 자본시장 정책 간담회도 즉각적인 호재를 바랐던 시장의 기대감을 충족시키지 못하면서 증시 하향을 막지 못했다.

코스피가 전 거래일보다 52.20포인트(0.98%) 하락한 5,290.53으로 장을 마친 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

13일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 52.20포인트(0.98%) 내린 5290.53에 장을 마쳤다. 지수는 109.68포인트(2.05%) 오른 5452.41로 출발해 장 초반 한때 3.03% 오른 5504.44까지 뛰며 5500선을 터치했으나 서서히 상승분을 반납했다. 낮 12시 이후 하락 전환해 5259.09까지 밀리기도 했다.

장 초반 순매수세를 보이던 외국인이 5475억원 순매도를 기록한 점이 지수 하락 요인이었다. 4거래일 만에 매도 우위로 돌아선 것이다. 개인과 기관이 각각 172억원, 22억원을 순매수했지만 외국인 매도세를 희석하기엔 역부족이었다. 국내 반도체 ‘투톱’인 삼성전자(-0.96%)와 SK하이닉스(-3.03%)도 주가 하락을 피하지 못했다. 코스닥은 3.13포인트(0.45%) 오른 699.66에 거래를 마쳤다.

이날 국내 증시는 엔비디아발 삭풍 영향에 관심이 집중됐다. 간밤 엔비디아 이사회는 성명을 통해 황 CEO가 CEO 및 이사직에서 즉각 물러난다고 밝혔다. 그러면서 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장을 임시 CEO로 임명했다. 황 CEO는 최근 잇따른 불륜 스캔들로 파장을 일으켰다.

이 여파가 뉴욕증시로 이어지며 3대 주가지수가 모두 내렸다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 189.40포인트(0.36%) 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.35%, 0.39% 하락한 채 마감했다. 엔비디아 주가 역시 4.34% 하락했으며 필라델피아 반도체지수는 0.54% 떨어졌다.

중동 불안감이 다시 커지며 국제유가가 오른 점도 증시엔 악재로 분석됐다. 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 전장보다 2.55% 올랐고, 브렌트유 1월 인도분 선물은 3.30% 상승했다.

그럼에도 국내 증시는 외국인과 기관 매수세에 힘입어 장 초반 깜작 상승세를 보였다. 오히려 황 CEO가 사임한 것이 시장의 불확실성을 걷어내고, AI 산업 전반에 큰 영향을 끼치지 않을 거란 전망이 힘을 얻었다는 분석이 나왔다. 그러나 그와 관련한 추가 의혹이 불거지며 투자심리가 쉽게 개선되지 않은 것으로 보인다.

이경민 대신증권 연구원은 “황 CEO의 불륜 상대인 앨리스 황이 중국 국가안전부 산하 반도체 전담 공작 조직 요원이라는 보도가 확산하며 불확실성이 지속됐다”며 “특히 중국 수출이 금지된 엔비디아 블랙웰 칩을 딥시크에 공급하기 위해 158억달러 규모의 투자 유치에 관여했다는 의혹까지 제기되며 AI 반도체 공급망 관련 경계심리가 확대됐다”고 지적했다.

다만 증권가에선 이번 사태가 AI 산업 전반에 미칠 영향은 제한적이라는 게 중론이다. 후임 경영진 인선 속도와 미 의회의 대중국 반도체 수출 규제 동향은 단기적인 변동성 유발 요인이 될 수 있다는 분석이 나온다.

한지영 키움증권 연구원은 “중요한 건 이 사태가 AI 생태계 전반에 악영향을 얼마나 주는 지인데, 다행히도 아직은 AI 성장성 훼손, 그래픽처리장치(GPU) 수요 감소와 같은 악재 확산으로 연결하지 않고 있는 분위기”라고 설명했다.

그는 “과거 주요 기술기업의 CEO 교체 사례를 살펴보면 주가의 중장기 방향을 결정한 것은 초기 충격보다 후임자의 경영 승계 과정과 실적 성장 여부였다”며 “결국 CEO 교체 자체보다 경영 공백의 장기화 여부와 기존 사업의 성장세 유지가 기업가치에 더 중요한 변수로 작용했다”고 강조했다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 지분 의무 공개 매수제도 활성화 방안에 대해 즉석 투표를 하고 있다. 연합뉴스

한 연구원은 또 “현재 AI 칩 수출에 대한 의회 감독 강화와 우회 수출 방지 법안 등이 논의 중인 가운데 미·중 무역휴전에 따른 일부 수출통제 조치의 시행 유예도 내년 1월10일 종료될 예정”이라며 “젠슨 황 사임을 계기로 미 의회의 대중국 반도체 수출 규제 강화 움직임이 확산하고 있다는 점은 부담”이라고 지적했다.

이날 국내 증시 반등 모멘텀으로 기대를 모았던 이 대통령 주재로 열린 자본시장 정책 간담회도 투자심리를 되살리지는 못했다. 이 대통령은 이날 서울 여의도 한국거래소에서 열린 간담회에서 “자본시장 정상화는 우리 정부의 확고한 정책 방향”이라고 강조했다. 다만 명확한 정책 방향이 제시되지 않은 점이 시장의 기대에 미치지 못했다는 분석이다.

이경민 연구원은 “이날 간담회에서 증시안정펀드의 즉각적인 가동이나 구체적인 실행 계획이 제시되지 않으면서 단기 시장안정 대책에 대한 기대를 충족시키기에는 제한적이었다”고 했다.

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