전도연 “이창동 같은 영화 만드는 감독 또 있을까…이런 작품 보고 싶었다”

“감독님, 제가 진짜 연기를 그렇게 잘했어요?”

지난 9월 이탈리아 베네치아국제영화제. 이창동 감독 신작 ‘가능한 사랑’ 상영을 마친 전도연은 무대 뒤에서 이 감독에게 이렇게 물었다. 작품에 대한 호평과 함께 자신의 연기를 향한 찬사가 쏟아졌지만, 정작 본인은 평소 하던 대로 연기했을 뿐이라 생각했기 때문이다. 이 감독은 전도연의 손을 잡고 답했다고 한다. “잘했지. 영화를 나중에 다시 한 번 봐.”

배우 전도연. 넷플릭스 제공

9일 서울 종로구 한 카페에서 만난 전도연은 “미옥이 되기 위해, 어떤 감정을 연기하기 위해 기를 쓰고 뭔가를 만들어내려고 한 작업이 아니었다”며 “그래서 더 신기했고 조금 당황스럽기도 했다”고 말했다. “늘 하던 대로 했는데 왜 갑자기 이렇게 호평이 쏟아지는 걸까 생각도 했다”고 덧붙였다.

‘가능한 사랑’에서 전도연은 해고 노동자 호석(설경구)의 아내 미옥을 연기했다. 호석은 상처와 고통을 침묵으로 견디는 인물. 묻어둔 감정이 언제 터질지 몰라 미옥은 늘 노심초사한다. 아들 철에 대해서도 전도연은 “보통 사람들이 봤을 때는 ‘좀 이상하지 않아?’ 싶을 수 있지만, 미옥은 이를 인정하지 않고 ‘우리는 괜찮아’라고 한다”고 설명했다. 그는 “미옥의 밝고 해맑은 모습도 불안을 표현하는 방법이 아니었을까” 생각했다는 것. 그는 “(미옥) 연기를 잘했다, 아니다를 떠나 그냥 그 인물처럼 보여서 좋았던 것 같다”고 말했다.

영화 ‘밀양’ 촬영장의 이창동 감독과 전도연. 한국영상자료원

전도연은 ‘밀양’(2007) 이후 19년 만에 이 감독과 장편영화에서 다시 만났다. ‘밀양’에서 아들을 잃은 뒤 고통과 신앙 사이에서 흔들리는 신애를 연기한 그는 한국 배우 최초로 칸국제영화제 여우주연상을 받았다.

전도연에게 이창동의 신작은 배우로서 출연하고 싶은 작품인 동시에 관객으로 기다려온 영화였다. 그는 “우리나라에서 이창동 감독님 같은 영화를 만드는 사람은 이창동 감독님이 유일하다고 생각한다”고 말했다. 좋은 감독과 좋은 이야기는 많지만, 인간에 대한 신념을 바탕으로 인물을 실제 살아 있는 사람처럼 그려내는 작품은 좀처럼 만나기 어렵다는 것. 그는 “내가 참여하든 안 하든 감독님의 작품이 너무 보고 싶었다”고 했다.

이 감독과의 작업은 전도연의 연기 방식에도 변화를 가져왔다. 그는 “‘밀양’ 이후 연기관이 달라졌다”며 “그전에는 누군가를 만족시키기 위한 표현을 했다면 지금은 나 자신이 느끼는 만큼, 나 자신이 만족하는 만큼 연기하려고 한다”고 설명했다.

영화 ‘가능한 사랑’ 촬영장의 이창동 감독과 전도연. 넷플릭스 제공

‘밀양’ 촬영 당시 그는 감독은 정답을 알고 있고 정답을 주는 사람이라고 여겼다. 자신의 표현이 맞는지 감독에게 의존했고, 감독의 오케이 사인에 대해 믿음도 컸다. 자신의 연기에 대한 의심으로 혼란스러울 때 이창동 감독이 답을 주지 않으면 “왜 잡아주시지 않지” 하는 생각이 들었다고 한다. 하지만 ‘밀양’을 찍고 시간이 흐른 뒤 감독 역시 이야기를 찾아가는 사람이라는 사실을 알게 됐다. ‘가능한 사랑’ 현장에서는 “마음을 열고 생각을 비운 채 감독님이 어떤 말씀을 하시든 많이 받아들이자”는 마음으로 연기에 임했다.

영화 후반부, 미옥의 선택을 보여주는 해변 장면은 강렬한 인상을 남긴다. 전도연은 노출 연기에 대해 “쉽지는 않지만 어려울 것도 아니다”라고 했다. 영화 ‘해피엔드’(1999) 출연 당시 한 인터뷰에서 했던 말도 떠올렸다. “저는 얼굴만 배우가 아니고 머리끝부터 발끝까지 배우예요. 감정을 표현하는 데 굳이 얼굴만 필요할까요?” 20대 중반의 전도연은 스스로를 다독이듯 했던 말이라고 한다. 하지만 이제는 그 말을 온전히 믿는 배우가 됐다. 노출을 ‘감행했다’는 식의 표현은 전도연에게 맞지 않는다. 중요한 것은 연기에 필요한 표현인가 하는 점이다. “뭔가를 표현하는 데 필요하다면 한다.”

영화 ‘가능한 사랑’ 속 ‘미옥’(전도연). 넷플릭스 제공

‘가능한 사랑’은 내년 3월 열릴 제99회 아카데미 국제장편영화상 출품작으로 선정됐다. 전도연은 이번 작품으로 아카데미 여우주연상 후보 가능성이 거론된다. 한국 배우가 아카데미 여우주연상 후보에 오른 적은 아직 없다.

수상 기대감에 대해 묻자 전도연은 먼저 한국 영화의 달라진 위상을 이야기했다. 그는 “(칸) 여우주연상을 받아왔을 때만 해도 세계적인 영화에서 한국 작품이 상을 받는다는 건 굉장히 큰일이었지만, 그 사이 한국 영화들이 큰 상을 많이 받았고 그것이 예전처럼 이례적으로 느껴지지는 않는 것 같다”고 말했다.

한국 영화의 성취가 더는 낯선 일이 아니게 됐지만, 아카데미의 문턱은 여전히 높다. 그는 “아카데미 캠페인이라는 것을 하고 있는데 아직 벽이 굉장히 높은 것 같다”며 “과정이 순탄하지만은 않다는 걸 느끼고 있다”고 설명했다. 상을 대하는 자신의 마음도 달라졌다고 했다. “예전에는 상이 주는 의미가 굉장히 컸다면 지금은 그 의미가 그렇게 크지는 않아요. 지나가는 순간 중 하나라고 생각해요.”

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