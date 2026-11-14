호날두, 연기 도전한다…‘킹스맨’ 감독과 드라마 제작하고 출연까지

최근 포르투갈 국가대표 은퇴를 밝힌 축구스타 크리스티아누 호날두가 축구선수에서 드라마 제작자이자 배우로 활동 영역을 넓힌다. 영국 영화감독 매튜 본과 공동 설립한 제작사를 통해 첫 TV 드라마 제작에 나섰으며, 작품에 직접 출연해 연기에도 도전한다.

호날두는 12일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 첫 TV 시리즈 ‘Day 1s’의 제작이 시작됐다고 발표했다. 그는 “흥미로운 소식이다. 나의 첫 TV 프로그램 제작이 막 시작됐다. 더 많은 소식을 전하겠다”고 밝혔다.

호날두는 본과 함께 설립한 제작사 UR·MARV 스튜디오를 통해 이번 프로젝트를 진행한다. 본은 영화 ‘킹스맨’ 시리즈와 ‘엑스맨: 퍼스트 클래스’ 등을 연출한 감독이다.

크리스티아누 호날두(왼쪽)와 매슈 본 감독. 크리스티아누 호날두 인스타그램 캡처

‘Day 1s’는 영국 프로축구를 배경으로 한 10부작 드라마다. 브렌트퍼드에서 뛰는 재능 있는 젊은 축구선수가 친구들과 함께 프리미어리그 무대에 도전하는 이야기를 그린다. 유명 선수로 성장하기 전부터 곁을 지켜온 친구들과의 우정, 꿈을 향한 도전, 충성심과 희생 등이 주요 소재다.

출연진도 눈길을 끈다. 영국 배우 데이미언 루이스가 주요 배역을 맡으며, 영국 래퍼 데이브와 프랑스 축구의 전설 티에리 앙리도 출연한다. 특히 앙리는 호날두와 함께 제작 총괄에도 참여한다. 호날두 역시 극중 본인으로 등장한다.

호날두는 나는 평생 축구와 함께했다. 축구에서 가장 강력한 이야기는 경기장 밖에서 벌어지는 경우가 많다는 사실을 알고 있다”며 “축구에는 꿈과 야망, 충성심, 희생, 그리고 처음부터 자신을 믿어준 사람들이 있다. 이것이 ‘Day 1s’를 특별하게 만드는 요소”라고 설명했다.

이번 작품은 호날두와 본이 2025년 공동 설립한 UR·MARV 스튜디오의 주요 프로젝트 중 하나다. 두 사람은 스포츠와 엔터테인먼트를 결합한 콘텐츠 제작을 추진해왔다.

호날두는 지난 5일 대표팀 은퇴를 선언했다. 그는 현재 사우디아라비아 프로축구 알나스르에서 선수 생활을 이어가고 있다.

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