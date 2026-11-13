한국 겨냥한 이란 외무부 “가랑이 찢어진다”…청해부대 작전구역 확대에 경고

우리 청해부대의 오만 남방 외해로의 임무 확대에 반발하듯 이란이 한국 속담까지 인용한 경고 메시지를 띄워 주목된다.

청해부대 48진 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급)이 지난 5월15일 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지에서 동료 장병들의 환송을 받으며 출항하고 있다. 뉴시스

이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 12일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 ‘뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다’는 한국 속담이 담긴 이미지를 게재했다.

그는 “해군 전력과 군사·병참 지원 장비, 인력 파견 등 이란에 대한 침략 행위나 비인도적 경제 테러에 직간접적으로 관여하는 것은 미국의 대이란 침략에 가담하는 적대적이고 불법적인 행위로 간주할 것”이라고 강조했다.

글과 함께 공개된 사진에는 ‘뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다’는 우리 속담과 함께 날개에 성조기 무늬가 그려진 황새의 추락하는 모습이 담겼다.

바위에서 이를 바라보는 뱁새와 맞은편 절벽에 꽂힌 이란 국기가 담겼고, 절벽 아래 바다에는 군함과 유조선이 떠 호르무즈 해협을 묘사한 것으로 해석된다.

이란의 메시지는 미국을 황새, 한국을 뱁새에 빗대 우리나라가 미국을 따라 군사적 행동에 나서면 감당하기 어려운 결과를 맞을 수 있다는 경고로 풀이된다.

이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 12일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 ‘뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다’는 한국 속담이 담긴 이미지를 게재했다. 바가이 대변인 엑스 계정 캡처

글은 바가이 대변인이 지난 9일 한국에 역내 군사력 파견 자제를 촉구한 지 사흘 만에 나왔다.

당시 그는 한국과 이란이 60년 넘게 상호 존중을 바탕으로 우호 관계를 유지해 왔다고 언급하며, 군사적 개입을 피할 것을 요청했다.

하지만 이번에는 우호 관계에 대한 언급 없이 국제법 위반과 그에 따른 책임을 앞세워 경고 수위를 높였다.

바가이 대변인의 게시글에는 메시지에 동조하는 해외 누리꾼들의 반응도 이어졌다.

한 이용자는 “당신의 한국 속담 인용글은 현명한 경고”라며 댓글을 달았고, 다른 이용자는 “속담이 모든 것을 말해준다”고 동의했다.

또 다른 이용자는 “이란 공격에 가담하는 것은 적대 행위에 동조하는 것”이라며 “그에 따른 대가를 치르겠다는 것을 받아들이는 셈”이라고 주장했다.

앞서 우리 정부는 소말리아 아덴만에서 상선 보호 활동 중인 청해부대의 작전구역을 호르무즈 해협과 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하는 방안을 추진했다.

해상초계기와 폭발물처리반(EOD)·무인 소해장비 등을 추가 파견하고, ‘국제 해상교통로 상 항행의 자유 회복 지원’을 임무에 추가하는 내용 등도 포함됐다.

정부는 이번 조치가 우리 국민과 선박을 보호하고 경제적 이익을 지키기 위한 것이라며 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에는 관여하지 않는다는 입장을 강조하고 있다.

외교부는 지난 10일에도 전쟁 불관여·불개입 원칙 아래 청해부대 임무를 강화하는 방안을 추진하고 있으며, 이란 등 관련국과 지속적으로 소통하고 있다고 밝혔다.

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