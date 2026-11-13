서울 재개발 ‘신통기획’ 후보지 6곳 추가…대림·천호·용두동 등 12년 내 입주 추진

[서울=뉴시스] 전신 기자 = 오세훈 서울시장이 12일 서울 중구 동국대학교에서 열린 대학생 주거안정 라운드테이블에서 발언하고 있다. 2026.11.12. photo1006@newsis.com

서울시가 금천구 독산동과 영등포구 대림동 등 노후 저층 주거지 6곳을 ‘신속통합기획(신통기획)’ 주택재개발 후보지로 추가 선정했다. 해당 지역에는 사업 기간을 대폭 줄이는 ‘신통기획 2.0’이 적용돼, 통상 18.5년이 걸리던 정비사업 기간이 12년으로 단축될 전망이다.

13일 서울시는 지난달 30일과 이달 12일 두 차례에 걸쳐 ‘2026년 제4차 신통기획 주택재개발 후보지 선정위원회’를 열고 총 6곳을 최종 확정했다고 밝혔다. 신통기획은 정비계획 수립 단계에서 서울시가 공공성과 사업성의 균형을 맞춘 가이드라인을 제시해 빠른 사업 추진을 돕는 공공 지원 제도다.

◆ 노후도 70%·주민 동의 70% 넘긴 6개 구역 최종 낙점

이번에 새롭게 이름을 올린 후보지는 ▲금천구 독산동 992번지 ▲영등포구 대림동 680번지 ▲도봉구 쌍문동 710번지 ▲강동구 천호동 137-1번지 ▲은평구 대조동 212번지 ▲동대문구 용두동 39번지 일대다. 시는 주민 참여 의지와 인접 개발사업과의 연계성을 종합적으로 검토했으며, 특정 권역에 후보지가 편중되지 않도록 안배했다고 설명했다.

구체적인 선정 배경을 보면 영등포구 대림동과 강동구 천호동 일대는 건축물 노후도가 70%를 넘어 주거환경 개선이 시급한 곳으로 평가받았다. 동대문구 용두동 일대는 주민 70% 이상이 사업 추진에 동의할 만큼 개발 의지가 높았던 점이 주효했다는 분석이다. 도봉구 쌍문동과 은평구 대조동, 금천구 독산동 일대는 인근에서 다른 재개발 사업이 활발히 진행 중인 만큼, 도로 확장이나 기반 시설 확충을 연계해 지역 전반의 정주 여건을 끌어올릴 수 있을 것으로 관측된다.

◆ 사업 기간 6.5년 단축…보조금 투입 및 사업성 보정계수 적용

시는 선정된 6곳에 ‘신통기획 2.0’을 적용해 주택 공급 시기를 앞당길 방침이다. 우선 정비계획 수립을 위한 보조금을 즉시 지원해 관련 용역에 착수하고, 2년 이내에 정비구역 지정을 완료한다는 계획이다.

사업성을 높이기 위한 제도적 장치도 가동된다. ‘2030 도시·주거환경정비기본계획’에 따라 신설된 사업성 보정계수와 현황용적률, 입체공원 제도 등을 각 지역 여건에 맞게 적용해 주민 분담금 부담을 낮출 것으로 보인다.

◆ 토지거래허가구역 지정으로 투기 세력 유입 원천 차단

개발 기대감에 편승한 투기 세력 유입을 막기 위한 고강도 규제도 병행된다. 서울시는 선정된 후보지 6곳을 토지거래허가구역으로 지정할 예정이다. 또한 분양권을 노린 이른바 ‘지분 쪼개기’를 방지하기 위해 후보지별 권리산정기준일을 고시하고 건축허가를 엄격히 제한하기로 했다.

명노준 서울시 주택실장은 “후보지 선정을 통해 안정적인 주택공급 기반을 확보하고, 신통기획으로 속도를 높여 조기에 공급될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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