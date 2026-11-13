이란 “뱁새가 황새 따라가면 가랑이 찢어진다”…청해부대 겨냥 경고

이란 외무부가 “뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다”는 한국 속담을 인용해 미국의 대이란 군사행동에 관여하지 말라고 경고했다. 우리 정부가 청해부대의 작전구역을 오만 남쪽 해역까지 확대하는 방안을 추진하는 가운데 이를 겨냥한 메시지로 풀이된다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 12일(현지시간) 엑스(X)에 이 같은 한국어 문구가 담긴 이미지를 올렸다. 영문 게시글에서도 같은 뜻의 문구를 인용하고 ‘한국 속담’이라고 명시했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. 신화=연합뉴스

이미지에는 성조기 무늬의 날개를 가진 큰 새가 추락하는 것을 바라보는 작은 새의 모습이 담겼다. 맞은편 절벽에는 이란 국기가 꽂혀 있고, 아래 바다에는 군함과 유조선이 배치돼 호르무즈해협을 연상시켰다. 미국을 따라 이란과의 대치에 나서지 말라는 뜻을 담은 것으로 해석된다.

바가이 대변인은 게시글에서 해군 전력과 군사·병참 지원 장비, 인력 파견 등을 거론하며 이란에 대한 군사행동이나 경제적 압박에 직간접적으로 관여하는 것을 미국의 대이란 침략에 가담하는 행위로 간주하겠다고 밝혔다.

그는 이런 지원이 무력 사용을 금지한 유엔헌장 제2조 4항을 위반하고, 유엔총회 결의 3314호가 규정한 침략 행위에도 해당한다고 주장했다.

특히 “‘항행의 자유 보호’나 ‘해적 퇴치’처럼 겉보기에 정당한 명분을 내세운다고 해서 그런 행동의 불법적이고 적대적인 성격이 바뀌지는 않는다”고 강조했다. 우리 정부가 청해부대 임무 강화의 배경으로 해적 위협 대응과 우리 국민 보호 등을 제시한 점을 겨냥한 발언으로 보인다.

바가이 대변인은 미국과 맺은 양자 합의나 약속도 대이란 군사행동 참여를 정당화할 수 없다고 주장했다. 그러면서 “어떤 형태로든 이런 불법적 침략에 가담하는 국가는 그에 따른 결과에 전적인 책임을 져야 할 것”이라고 경고했다.

정부는 아덴만 해역에서 활동하는 청해부대의 작전구역을 호르무즈 해협에 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 넓히는 방안을 추진하고 있다. 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 파견하기 위한 절차도 진행 중이다.

다만 정부는 이 같은 조치가 이란과의 전쟁에 참여하기 위한 것은 아니라는 입장이다. 외교부는 지난 10일 “우리 국민 보호와 경제 이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여·불개입 원칙하에 청해부대 임무를 강화하는 방안의 파견연장 동의안을 진행 중”이라고 밝혔다. 이란을 비롯한 관련국들과도 지속적으로 소통하고 있다고 설명했다.

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