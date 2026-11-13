서대문구, 북아현4구역 재개발 조합 설립 인가…359세대 공급한다 [지금 우리 동네는]

서울 서대문구가 역세권인 북아현4구역 재개발 사업 조합 설립을 인가했다. 지난해 7월 재정비촉진구역으로 지정된 지 1년 4개월 만이다.

13일 구에 따르면 구는 전날 북아현4재정비촉진구역 도시정비형 재개발 정비 사업 조합 설립을 인가했다.

서울 서대문구 북아현4구역 재개발 사업 위치도. 서대문구 제공

이에 따라 지하철 2호선 아현역 인근 북아현동 221-7번지 일대 7298.5㎡ 대상지엔 최고 30층, 장기전세주택 포함 359세대 규모의 공동주택과 근린생활시설 등이 들어서게 된다.

민선 9기 출범 이후 북아현4구역 조합 설립 절차가 빠르게 진행됐다. 조합 설립 인가 신청부터 인가까지 두 달가량 소요됐다고 구는 강조했다.

북아현4구역은 사업 시행 계획 인가를 위한 통합 심의 준비에 들어간다. 이후 사업 시행 계획 인가, 관리 처분 계획 인가 등 관련 절차를 밟아 재개발 사업이 이뤄질 예정이다.

박운기 서대문구청장은 “현장의 어려움을 듣고 사업이 원활히 진행될 수 있도록 필요한 행정절차를 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

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