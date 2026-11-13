서울 토허 신청 두 달째 증가…강남·용산 가격 하락, 한강벨트 상승 [오늘, 특별시]

서울 아파트 토지거래허가(토허) 신청 건수가 두 달 연속 증가했다. 신청 가격은 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구를 중심으로 하락세가 이어졌지만 한강벨트와 외곽지역은 상승세를 기록했다.

서울시는 10월 서울 아파트 토허 신규 신청이 3947건으로 전월 3649건보다 8.2%(298건) 늘었다고 13일 밝혔다. 지난 8월(2939건)까지 4개월 연속 감소하던 토허 신청은 9월부터 다시 증가하고 있다. 다만 올해 신청이 가장 많았던 4월(8886건)과 비교하면 44.4% 수준이다.

지난 12일 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴시스

10월 토허 신청은 4개 권역 모두 전월보다 증가했다. 강남 3구와 용산구가 증가율이 가장 높았다. 강북권은 신청 건수가 가장 많았으나 전체 신청에서 차지하는 비중은 2개월 연속 낮아졌다.

강남 3구·용산구는 전월 530건에서 639건으로 20.6%(109건) 늘었다. 한강벨트는 784건에서 860건으로 9.7%(76건), 서남권은 708건에서 775건으로 9.5%(67건) 증가했다. 강북권은 1627건에서 1673건으로 2.8%(46건) 늘었다.

전체 신청에서 차지하는 비중은 강북권이 42.4%로 가장 컸지만 지난 8월(49.2%) 이후 두 달 연속 낮아졌다. 반면 같은 기간 강남 3구·용산구의 비중은 11.9%에서 16.2%로 두 달 연속 높아졌다.

세입자 있는 주택의 실거주 의무 유예 신청은 195건으로 전체 토허 신청의 4.9%를 차지했다. 전월 193건보다 2건 늘었지만 전체 신청 증가폭이 더 커 유예 신청 비중은 5.3%에서 4.9%로 0.4%포인트 낮아졌다. 권역별 유예 신청은 강북권 68건, 한강벨트 57건, 강남 3구·용산구 44건, 서남권 4개구 26건 순이다.

토지거래허가 신청가격 전월대비 변동률. 서울시 부동산정책개발센터 제공

서울 전체 토허 신청 가격은 전월보다 0.50% 상승했다. 강남 3구·용산구는 전월 대비 0.92% 하락하며 낙폭이 커진 반면 한강벨트 7개구인 광진구·성동구·마포구·동작구·양천구·영등포구·강동구는 입지·신축 선호에 따른 일부 단지의 상승 거래에 힘입어 1.04% 올랐다.

강북권(종로구·중구·강북구·노원구·도봉구·동대문구·성북구·중랑구·서대문구·은평구)과 서남권(강서구·관악구·구로구·금천구)은 같은 기간 각각 0.52%, 0.89% 상승했지만 전월의 2.17%, 2.44%와 비교하면 오름폭이 둔화했다. 그간 중저가 매수세 유입에 따른 가격 상승과 금융 부담 누적의 영향으로 풀이된다.

전용면적 59㎡ 아파트의 평균 신청 가격은 서남권이 8월 8억3000만원에서 9월 9억원, 10월 9억1000만원으로 올랐다. 강북권은 같은 기간 8억1000만원, 8억7000만원, 9억원으로 상승했다. 두 권역 모두 10월에는 상승폭이 줄었다.

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